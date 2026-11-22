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A estabilidade voltou ao Real Madrid em todos os níveis, e já não há espaço para polêmica, seja no âmbito administrativo ou no esportivo, depois que a assembleia geral e a torcida do Santiago Bernabéu definiram a situação.

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Com a diretoria no controle da situação dentro do clube, seguem os movimentos para reforçar o elenco visando à próxima temporada, depois de praticamente garantir a permanência da maioria das peças do plantel. Jude Bellingham e Brahim Díaz devem ser os próximos na pauta de renovações de contrato.

Segundo o jornal espanhol "AS", Nico Paz, Franco Mastantuono e Jacobo Ramón lideram os rumores sobre o futuro de alguns jogadores e a possibilidade de retorno ao Real Madrid.

Quanto a Nico Paz, atualmente no Como, o próprio jogador percebeu o aumento de sua popularidade entre os torcedores argentinos durante a última Data FIFA, a ponto de alguns exagerarem ao tratá-lo como possível herdeiro de um trono que dificilmente terá um novo dono.

A posição do Real Madrid em Valdebebas sobre o jogador natural da ilha de Tenerife não mudou. Pelo contrário, as dúvidas em torno de um possível retorno continuam.

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A diretoria do clube sabe bem que o jogador busca a chance de atuar com regularidade e ter um papel de destaque, mas um retorno neste momento o colocaria diante de uma forte concorrência com nomes como Jude Bellingham e Arda Güler, além de Brahim Díaz e Rodrygo, que também aguardam suas oportunidades.

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Não há nenhuma novidade que indique mudança de posição nesse assunto.

A primavera será o momento em que todas essas opções voltarão à mesa de discussão, já que a diretoria do Real Madrid acompanha Nico Paz e vários outros jogadores de forma contínua.

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A execução das opções de recompra dos jogadores, ou a renúncia a elas, depende das decisões da diretoria esportiva e também da vontade dos próprios atletas.

Além disso, fechar o negócio por Nico Paz exigiria desembolsar 80 milhões de euros, valor que faz os 60 milhões de euros pagos pelo clube italiano pelos direitos do jogador parecerem bem menores.

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O verão de 2027 é a última oportunidade para o Real Madrid recomprar seu ex-jogador, enquanto a possibilidade de retorno na próxima janela de transferências de inverno foi totalmente descartada.

Por outro lado, há otimismo em Valdebebas em relação a Franco Mastantuono, depois que as dúvidas que o cercaram no último verão e na reta final da temporada passada se transformaram em uma convicção crescente em sua capacidade.

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A diretoria do Real Madrid acredita no argentino, e cada gol ou boa atuação dele é motivo de alívio para o clube, seja para justificar sua recuperação após o fim do empréstimo ao clube italiano, seja como preparação para uma possível negociação.

Não há pressa para definir o futuro de Mastantuono, e o mesmo vale para Jacobo Ramón, que ainda tem um ano e meio pela frente antes da decisão final sobre seu futuro.

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Ramón marcou mais um gol com a camisa do Como, o que, naturalmente, contribuiu para a valorização constante de seu passe.

Não se pode ignorar que o Real Madrid incluiu em seu orçamento 150 milhões de euros em receitas com vendas de jogadores. Além disso, o bom desempenho desses atletas, assim como de outros sobre os quais o clube ainda tem opções de recompra, como Víctor Muñoz, abre as portas para uma ampla gama de possibilidades e negócios.

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E não é só isso: a possibilidade de que alguns desses jogadores retornem ao time principal também segue viva.

O caso de Chema se destaca como especial, depois que o meio-campista conseguiu apresentar atuações de destaque na Premier League.

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Embora a opção de um possível retorno ao Real Madrid tenha sido adiada, já que sua transferência para o Brighton representou sua segunda venda, o clube de fato já perdeu a cláusula de recompra.

Ainda assim, o sentimento de pertencimento do meio-campista ao Real Madrid não mudou, e o clube merengue continuará sendo sempre sua opção preferida, mas a verdade é que o direito de decidir sobre seu futuro está atualmente nas mãos do clube inglês.