Mesmo com troca de técnico, Diego Costa não deve ficar no Atlético-MG em 2022

Diego Costa não deve permanecer no Atlético-MG em 2022, mesmo com a troca no comando técnico. Em que pese ter contrato até o fim da temporada, o atacante já deixou claro para o clube que não deseja seguir na Cidade do Galo, conforme apurado pela GOAL. Ciente da situação, a diretoria já busca um nome para a posição e aguarda uma manifestação do atleta sobre o pagamento da multa rescisória, que varia conforme o tempo restante do vínculo e está avaliada neste momento em R$ 16 milhões.

O centroavante de 33 anos conta com o interesse do Corinthians no mercado da bola. Entretanto, avisou aos mineiros que seu desejo neste momento é se transferir para o futebol do exterior. Os interessados em contar com o atleta são mantidos em sigilo.

O Atlético exige apenas que o atacante pague o valor da multa rescisória para rescindir o seu compromisso no mercado da bola. Os mineiros, a princípio, querem o valor à vista. Contudo, estão dispostos a negociar para receber uma quantia inferior de forma parcelada, desde que ele se transfira para o futebol estrangeiro. A ideia é que este seja um dos termos do distrato, assim como aconteceu com Fred em 2017.

Diego Costa conta com interesse do Corinthians. Os paulistas procuram um camisa 9 de peso no mercado e veem o atacante como uma opção ao lado de Edinson Cavani, uruguaio do Manchester United. Entretanto, não estão dispostos a pagar os R$ 16 milhões exigidos pelo Galo.

Contratado em agosto de 2021 para ser o camisa 9 do Galo a pedido de Cuca, Diego Costa fez 19 jogos com a camiseta do time. No período, marcou cinco gols e deu uma assistência. Ele venceu os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.