Mesmo com nove baixas, Isco não tem vaga garantida no time do Real Madrid

Solari poderia fazer várias mudanças e ainda montar a equipe titular sem o jogador

O Real Madrid joga nesta quarta-feira (16) em Butarque o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Rei diante do Leganés. A vitória por 3 a 0 no jogo de ida, no Santiago Bernabéu, indica que o time pode ter várias mudanças, algo que seria muito bem-vindo devido a carga de partidas em um curto espaço de dias. Isso sem falar na quantidade de desfalques, que reduz as opções de Solari. Mesmo diante de todas essas circunstâncias, Isco não tem um lugar garantido entre os titulares.

O fato é que, mesmo com as perdas e fazendo rotações, Solari ainda poderia definir o time titular contra Leganés sem ter que escalar Isco. Com Keylor Navas no gol, a defesa poderia ser formada por Odriozola, Nacho Fernandez, Javi Sánchez, que treinou na última terça-feira (15) entre os 11, e Marcelo ou Reguilón para a lateral-esquerda. Carvajal, Ramos e Varane poderiam, assim, entrar em algumas rotações que já afetaram a linha de retaguarda nos jogos anteriores da Copa.

No entanto, é a linha do meio-campo pra frente que afeta diretamente as opções de Isco. Aqui, existem ito jogadores para seis posições: Casemiro, Modric, Isco, Ceballos, Valverde, Brahim, Lucas e Vinicius. Mas haveria nove jogadores contando com o atacante de Castilla, Christ (que também treinou com o time principal).

Mesmo dando descanso a Modric e Casemiro (que jogou na primeira partida contra Leganes em busca de minutos depois de mais de um mês parado por lesão), Isco ainda tem seis outros companheiros de equipe ao seu lado brigando por seis lugares. E vendo o que aconteceu no Benito Villamarín, e que foi titular apenas em dois dos dezessete jogos com o argentino, não há razão para pensar que ele possa ser o escolhido para ficar fora da formação inicial.