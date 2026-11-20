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O mercado de transferências não se mede apenas pelo valor das contratações, mas também pelo retorno que essas operações geram.

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Segundo o jornal Sport, a comparação entre Karim Adeyemi e Yan Diomande revela uma leitura especialmente interessante para Barcelona e Real Madrid.

O clube catalão contratou o jogador alemão por 22 milhões de euros fixos, além de 7 milhões em variáveis.

Já o clube merengue pagou 125 milhões de euros para contratar o ponta marfinense, com a possibilidade de acrescentar 15 milhões de euros em bônus.

Há uma diferença de investimento superior a 100 milhões de euros entre as duas contratações, mas ela ainda não se refletiu em campo da forma esperada.

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De acordo com dados do site DataMB, o ponta do Barcelona supera com facilidade o jogador do Real Madrid na maioria dos aspectos ofensivos.

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Karim Adeyemi e Yan Diomande têm números idênticos no quesito gols, já que cada um marcou 4, mas o atacante do Barcelona precisou de muito menos tempo para isso.

O jogador alemão disputou 15 partidas, num total de 546 minutos, contra 16 partidas e 892 minutos do jogador do Real Madrid. Isso significa que Adeyemi marcou o mesmo número de gols mesmo tendo atuado 346 minutos a menos.

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Nas assistências, Diomande leva vantagem, com 4 contra 3 de Adeyemi. Ainda assim, a produção ofensiva do jogador do Barcelona chama especialmente a atenção, considerando sua menor participação.

Karim Adeyemi alcançou um índice impressionante de 99,8 no indicador de gols esperados sem pênaltis somados às assistências esperadas, contra 25,9 de Diomande.

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Ele também o supera por ampla margem nos passes-chave, com índice de 91,3 contra 21,9, e nas assistências, com 84,1 contra 69,4.

Já o jogador do Real Madrid se destaca nos dribles e na capacidade de superar os adversários. Seu índice de dribles certos chegou a 97,5, acima dos 90,3 de Karim Adeyemi.

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Yan Diomande também apresenta números melhores na progressão com a bola por meio do drible e nos cruzamentos certos.