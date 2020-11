Mesmo com Cristiano Ronaldo, a Juventus não é mais a mesma no Italiano

CR7 abriu o placar para os atuais campeões da Serie A, mas o time cedeu o empate no último lance para a Lazio, que contou com o heroísmo de Caicedo

A vive um começo de temporada complicado na italiana. Nesse domingo (8), o time de Turim viajou até a capital da , , e apenas empatou com a , em 1 a 1. Dessa forma, mesmo com um gol de Cristiano Ronaldo, que saiu de campo com dores, a atual campeã do campeonato italiano patinou mais uma vez e pode ver o MIlan abrir seis pontos de vantagem na liderança.

É verdade que a Juventus vive um momento de reconstrução. Após uma longa sequência vencedora sob o comando de Massimiliano Allegri, o clube de Turim apostou em Maurizio Sarri, que não trouxe o futebol que se esperava à Juve. A aposta da vez é o iniciante Andrea Pirlo.

Só que junto com o novíssimo técnico, há também um bom número de mudanças no elenco. A Juve também decidiu apostar mais em jovens jogadores ao invés de procurar contratar grandes nomes consagrados. Nessa ideia chegaram McKennie, Kulusevski, Chiesa e outros.

Por isso, o que se vê é um time ainda um tanto quanto perdido em campo. Sem aquela segurança de um estilo de jogo definido e essa partida contra a Lazio foi um bom exemplo disso. No primeiro tempo, a Juve foi ligeiramente superior, teve mais a bola e finalizou na direção do alvo mais vezes. A recompensa veio com um gol de Cristiano Ronaldo, aos 15 minutos do primeiro tempo. O atacante português tem mantido a boa forma e a cada dia se mostra mais necessário para os comandados de Pirlo, mesmo após ter contraído o vírus da Covid-19.

Em 2020, CR7 atingiu a marca de 33 gols marcados em 33 partidas jogadas. Além disso, o 'Robozão' conta com seis assistências.

Porém, o segundo tempo mostrou uma Juventus até com certo medo em campo. Atrás do resultado, a Lazio tomou as rédeas da partida mas não conseguia concretizar suas chances.

Até que no último lance da partida, Marusic teve um lateral para cobrar. Ele se virou para trás, para começar o jogo com os zagueiros, mas o técnico Simone Inzaghi, literalmente pegou o jogador e o virou para frente. O jogador encontrou Joaquín Correa, que fez uma linda jogada, cortou três marcadores e encontrou Felipe Caicedo perto da pequena área. O atacante equatoriano, que tinha entrado durante o segundo tempo, parou, fez o giro e chutou para gol. Aos 95 minutos de jogo, a Lazio conseguia o empate.

Pela segunda semana seguida, Caicedo marca um gol praticamente no último lance e conquista pontos importantes para a Lazio. Na última rodada, o equatoriano marcou aos 98 minutos e garantiu a incrível virada da Lazio sobre a , por 4 a 3.

Além do amargo empate, a Juve se viu preocupada pois Cristiano Ronaldo deixou o campo aos 30 minutos do segundo tempo com dores no joelho. Ainda não se sabe se foi uma lesão grave ou apenas um desconforto.

Os números da Juventus na temporada são até certo ponto preocupantes. Na Serie A, o time de Pirlo alcançou o quarto empate em sete jogos. É verdade que a Velha Senhora ainda não perdeu, mas as expectativas em cima do clube que conquistou os últimos 9 títulos que disputou na primeira divisão da Itália são muito altas e Pirlo precisará de melhores números para ter paz no cargo.