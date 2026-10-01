A condenação do Manchester City em quase todas as acusações, tornada pública pela Premier League na terça-feira, mantém o futebol inglês em suspense. Agora, há indícios de que a diretoria do clube dos Skyblues pode ter agido de forma ainda mais negligente do que se imaginava até agora. Segundo informações da ESPN, o City já teria sido informado em julho sobre os resultados do comitê independente que deveria apresentar uma recomendação para o veredito.

Com isso, o City já teria conhecimento das possíveis consequências. O clube corre o risco, entre outras punições, de receber multas pesadas, uma proibição de transferências e, no pior dos casos, até mesmo o rebaixamento forçado. Ainda assim, o Manchester City investiu no verão mais de 500 milhões de euros em novos jogadores e, com isso, estabeleceu até um novo recorde da janela de transferências mais cara da história do futebol.

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Apesar das sanções iminentes: Manchester City gasta valor recorde em transferências

Somente por Enzo Fernandez (145 milhões de euros), Elliot Anderson (125 milhões de euros) e Ayyoub Bouaddi (95 milhões de euros) foram desembolsados mais de 300 milhões de euros. Segundo a ESPN, apenas a transferência de Anderson teria sido concluída antes da informação sobre a decisão iminente. Depois disso, o City ainda gastou mais de 400 milhões de euros em outras transferências.

No centro da questão estão supostas violações das regras financeiras da Premier League entre 2009/10 e 2017/18. Uma comissão independente considerou o City culpado em 114 acusações. O clube teria, entre outras coisas, inflado artificialmente as receitas por meio de contratos fictícios, reduzido custos e falsificado relatórios financeiros. No total, segundo as acusações, trata-se de cerca de 900 milhões de libras.

O Manchester City rejeita as acusações e anunciou que vai esgotar todos os recursos legais. Quais sanções serão impostas no fim ainda está em aberto. Estão em jogo multas, perda de pontos, cassação de títulos e, em último caso, o rebaixamento forçado. A Premier League quer acelerar o processo, mas a audiência sobre as sanções deve permanecer confidencial.