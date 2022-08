Mesmo ao fim da janela, Atlético-MG segue de olho em Rafinha e Paulinho

Galo avalia possibilidade de investir em dupla a partir de janeiro de 2023. Ambos poderão assinar pré-contrato no início do próximo ano

O Atlético-MG segue de olho nas contratações de Rafinha, do Paris Saint-Germain, e Paulinho, do Bayer Leverkusen. A diretoria cogita investir na dupla a partir de janeiro de 2023, quando ambos poderão assinar pré-contrato, como soube a GOAL.

O meio-campista de 29 anos tem vínculo no Parque dos Príncipes até junho de 2023, mesma duração do compromisso do atacante de 22 anos com o clube da BayArena. Ambos não desejam permanecer nos times que defendem e estão dispostos a ouvir uma oferta do Galo.

A diretoria já tinha feito contato com os dois jogadores durante a janela internacional de transferências do futebol brasileiro, que se encerrou nessa segunda-feira (15). A cúpula definiu que não desembolsaria uma taxa de transferência para contar com os jogadores. Por isso, as tratativas não avançaram no mercado da bola.

Diante da posição do Atlético-MG, os agentes dos atletas ficaram incumbidos de conseguir liberações de PSG e Leverkusen para se transferirem de forma gratuita no mercado da bola.

Se não conseguirem essa liberação até a próxima janela de transferências, que se iniciará em janeiro, o Galo cogita oferecer um pré-contrato no futuro.

O Atlético-MG é cauteloso na busca por reforços, especialmente pela questão financeira — a dívida do clube supera a casa de R$ 1,3 bilhão. A diretoria só desembolsou valores por uma contratação em 2022 — o atacante Fábio Gomes, que foi emprestado ao Vasco da Gama, custou US$ 750 mil aos cofres do clube.

Fora dos planos do PSG, Rafinha defendeu a Real Sociedad na última temporada europeia por empréstimo. O jogador não deve receber chances nesta temporada. Ele nem sequer apareceu entre os relacionados nos primeiros compromissos.

A situação de Paulinho é diferente. O jogador figura entre os relacionados para os jogos da equipe na Bundesliga e na Copa da Alemanha. Entretanto, só esteve em campo por 45 minutos. O atacante, que deseja deixar o clube, recebeu ao menos duas propostas nesta janela de transferências — uma de seis milhões de euros (R$ 31,4 milhões) e outra de oito milhões de euros (R$ 41,9 milhões). Ambas foram recusadas.