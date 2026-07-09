Merel Ek trocou mensagens pelo celular com Arne Slot na semana passada. É o que a jornalista conta com orgulho no HNM De Podcast.

Ek, de 32 anos, é uma grande torcedora do Feyenoord e, por isso, espera ardentemente que o ex-técnico de sucesso Slot se torne o técnico da seleção holandesa.

Por isso, ela decidiu se arriscar e enviar uma mensagem para Slot. Para grande diversão das colegas Hélène Hendriks e Noa Vahle.

“A jornalista em mim despertou totalmente, mas a torcedora talvez também um pouquinho. Consegui o número dele por meio de conhecidos e perguntei se ele estaria aberto a isso”, disse Ek, fazendo suas colegas darem risadinhas.

Hendriks e Vahle riram muito da forma como Ek começou a mensagem: “Prezado Sr. Slot”. “Que constrangimento! Prezado Sr. Slot”, ri Vahle, referindo-se ao tom formal, menos comum no mundo do futebol. Hendriks entra na brincadeira dizendo que Ek poderia até ter se dirigido ao jogador de Bergentheim como “deus supremo”, já que é uma fã tão grande.

Para sua própria surpresa, Slot realmente respondeu à mensagem de Ek. “É claro que ele sabe lidar muito bem com a mídia e, naturalmente, deu uma resposta da qual não dá para tirar nenhuma conclusão.”

“Ele só disse que gostou de ter sido chamado de ‘senhor Slot’, mas se perguntou se isso significava que ele parece velho”, ri Ek. “Esse foi o meu momento da semana. Para o Slot, estou à disposição o fim de semana inteiro!”