Merece nova chance? Tuchel oferece recomeço para Kepa no Chelsea

Goleiro mais caro da história, Arrizabalaga não teve o início esperado nos Blues, mas pode ganhar vida nova sob o comando de Thomas Tuchel

Contratado como o goleiro mais caro da história na temporada 2018/19, Kepa esteve longe de ter o início que todos esperavam no Chelsea. Porém, Thomas Tuchel está disposto a recuperar o espanhol, que fez sua estreia sob o comando do novo treinador contra o Barnsley, pela FA Cup.

A contratação de Kepa Arrizabalaga, por 71 milhões de libras, foi motivo de piada depois que o goleiro viveu momentos complicados em Stamford Bridge, terminando a temporada passada com a menor porcentagem de defesas da Premier League, por exemplo.

Uma série de falhas também fizeram com que o Chelsea perdesse a paciência com o espanhol de 26 anos e contratasse Edouard Mendy, do Rennes, sob indicação do lendário Peter Cech. E o arqueiro francês chegou e rapidamente ganhou a posição, se tornando titular absoluto da equipe de Frank Lampard. Contudo, Thomas Tuchel parece disposto a oferecer um recomeço para o ex-Athletic Club.

“Do lado de fora vimos a situação dele e vimos algumas dificuldades do lado esportivo. Talvez as circunstâncias de sua transferência também estejam pesando sobre seus ombros. Essa foi a impressão de fora”, disse Tuchel antes da vitória sobre o contra o Barnsley, pela FA Cup, que teve o espanhol como titular.

“Por dentro, vejo um cara legal, trabalhador e obviamente com muita qualidade. O bom para ele é que começamos do zero, é um novo começo. Se você comete erros, todo mundo vê e fala sobre eles. Então você precisa de muita força mental e qualidade, e eu vejo em nossos três goleiros”, completou.

Por conta do alto valor investido e de seu baixo desempenho nas temporadas passadas, foi especulada uma possível negociação do goleiro, para que o Chelsea recuperasse parte do dinheiro. Porém, seu alto salário afastou possíveis interessados.

Tuchel explicou que o clube pode até querer um retorno sobre o investimento em Kepa, mas ele quer que o jogador de 26 anos esqueça seu preço no momento.

"Não importa se o compramos por muito dinheiro, se ele veio da base, ou se estava livre no mercado. É nosso trabalho levar cada jogador ao limite, é isso que conta. Claro, o clube quer que o valor de mercado se mantenha igual ou aumente, mas nós queremos o cara em sua melhor forma e queremos competição em todas as posições”, acrescentou o treinador.

Além de ter sido titular, Kepa terminou o duelo contra o Barnsley sem ser vazado, o que certamente é um bom início para sua retomada. Essa foi a quarta vitória seguida de Thomas Tuchel sob o comando do Chelsea, em cinco jogos desde que chegou a Londres.

Invicto desde que foi contratado, o alemão está claramente dando atenção especial à defesa neste início de trabalho, algo que certamente pode ajudar os goleiros, principalmente Kepa Arrizabalaga.