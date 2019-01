Mercado: Monaco pode tentar a contratação de Miranda, diz jornalista

Zagueiro brasileiro pode se transferir para o clube que luta contra o rebaixamento na Ligue 1

Zagueiro da Internazionale e da Seleção Brasileira, Miranda pode deixar o clube italiano que luta por uma vaga na próxima Champions League para defender o Monaco, que luta contra o rebaixamento na Ligue 1.

Ao menos é o que garante o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, especializado no mercado de transferências europeu.

Segundo ele, o Monaco pode contratar o brasileiro poucos dias antes do fim da janela de transferências de janeiro. O clube do Principado busca reforços experientes e de peso para o "novo-velho" técnico Leonardo Jardim, e pode chegar a um acordo para contar com o zagueiro, que estaria desejando deixar o clube italiano, em breve.