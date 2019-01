Mercado: Juventus, United e Dortmund veem ações dispararem nas bolsas de valores

Movimentação dos clubes no último dia da janela de transferência influencia diretamente nos valores das próprias ações

No último dia da janela de transferência de inverno, os times europeus acompanham as mudanças de valores nas ações. Ainda com possíveis contrações nos minutos finais, as ações dos principais times se destacaram nas bolsas de valores, em especial, a da Juventus.

Por sua vez, com pouco investimento em atletas no mês de janeiro, os times da Premier League estão relativamente em posições estáveis na tabela de ações, segundo informações de Dan Jones, do Sports Business Group, da Deloitte.

Desta forma, com o vai e vem do mercado, o site transfermarkt.com listou as principais contratações e a influência de cada uma nos preços das ações do Borussia, Ajax e Juve. Equipes que se destacaram no mercado econômico.

Borussia Dortmund



(Foto: Getty Images)

A saída de Christian Pulisic para o Chelsea por 64 milhões de euros (R$267 milhões) e a chegada de Leonardo Balerdi e Paco Alcácer geraram uma variável de +12% nas ações do clube em janeiro.

Ajax

Sem contratar nesta janela de inverno, o Ajax viu Frenkie de Jong se transferir para o Barcelona, como a maior transação do mercado de inverno. Além da jovem revelação de 21 anos, o time também contou com a saída de Maximilian Wober. Com as duas transferências, as ações variaram +11%.

Juventus



(Foto: Getty Images)

O time de Turim não oficializou a chegada de Aaron Ramsey, porém somente os rumores da possível ida do atleta para a Itália influenciaram no valor das ações. A saída de Emil Audero e Gonzalo Higuaín também contribuíram para um aumento considerável de +33%.

Galatasaray

O Galatasaray teve uma variação de +23% com a saída de Ozan Kabak e Garry Rodrigues do clube.

Roma

Sem negociações de destaque no mercado, o time italiano teve um aumento mínimo de +8%.

Manchester United.



(Foto: Getty Images)

Apenas com a saída de Marouane Fellain, o United foi a equipe com a menor variação entre os citados. O time sofreu apenas +2% nas ações.