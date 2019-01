Mercado: Irmão de Romero tem proposta do Brasil, confirma empresário

Irmão de Angel, que defende o Corinthians, poderia deixar o futebol chinês para voltar à América do Sul

Óscar Romero tem chances de deixar o Shanghai Shenhua e seu futuro poderia ser no futebol brasileiro, onde já atua seu irmão Angel com a camisa do Corinthians.

"Há uma proposta em mãos de um clube no Brasil", afirmou Regis Marques, empresário do jogador, em entrevista à rádio paraguaia AM1080 em Assunção, na quinta-feira.

Segundo o agente, a proposta do clube não revelado é de "compra de 50% do passe, mais de 20 milhões entre a compra e o valor para o jogador" por um contrato de cinco anos.