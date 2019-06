Mercado da bola: Manchester United faz lista de dispensa com Herrera e Valencia

A Goal traz as principais especulações do mercado da Premier League, La Liga, Séria A e tudo o que é destaque enquanto a janela não reabre!

A temporada 2019/20 ainda nem começou, mas os clubes já se movimentam nos bastidores para chegarem ainda mais fortes a partir de julho! Confira, abaixo, um resumo das principais notícias do mercado de transferências envolvendo os melhores jogadores, clubes e as principais ligas da Europa - , Premier League, e .

United dispensa Herrera e



O anunciou, na tarde desta sexta-feira (7), uma lista de dispensa com 15 jogadores. Entre os demitidos, estão Ander Herrera e Antonio Valencia. Eles deixarão o clube nesta janela de transferências.

O espanhol estava em Old Trafford desde 2014, enquanto valencia havia chegado ao time em 2009. Outros atletas também estão liberados para procurar outros clubes neste mercado da bola. São eles: Regan Poole, Zak Dernley, Tom Sang, Callum Whelan, Matty Willock e James Wilson. Matthew Olosunde, Tyrell Warren, DJ Buffonge, Callum Gribbin, Millen Baars e Josh Bohui e James Thompson.

Sarri deixa a sua casa em Londres



Maurizio Sarri se mudou da casa que tinha em Londres, o que sinaliza um acerto próximo com a , de acordo com o Calcio Mercato, da .

O treinador estaria perto de uma mudança para Turim, esperando somente a autorização do para acertar a ida à Velha Senhora.

Os Blues ainda procuram um substituto para Sarri, com Frank Lampard e Massimiliano Allegri sendo os principais nomes para o cargo.

Mbappé quer jogar com Zidane



Kylian Mbappé quer jogar sob a batuta de Zinedine Zidane, mesmo que uma mudança para o seja considerada difícil, de acordo com o diário As, da .

O presidente Florentino Pérez entrou em contato com o e segue os passos de Mbappé. O próximo passo é deixar clara as intenções para o técnico do clube francês, Thomas Tuchel. A mudança pode acontecer em breve.

Manchester United oferece novo acordo a Mata



O Manchester United ofereceu um novo acordo a Juan Mata, que assim como Ander Herrera e Antonio Valencia, estava na lista de dispensa do clube.

Mata, que se mudou do Chelsea para o clube em janeiro de 2014, poderia se transferir gratuitamente neste mercado da bola.

Entretanto, o atleta que ganhou notoriedade no Valencia teve uma nova chance de ficar no United. O clube propôs um novo acordo com o United, o quen significa que pode estender a permanência no Old Trafford.

Real Madrid acerta acordo com Eden Hazard



A estrela do Chelsea, Eden Hazard, completou a transação para o Real Madrid em um negócio avaliado em 100 milhões de euros e assinou contrato até 30 de junho de 2024.

A Goal havia adiantado que o valor mínimo seria de 100 milhões de euros. No entanto, era possível chegar até 140 mi de euros, com bônus e incentivos. O clube anunciou o jogador nesta noite e irá apresentá-lo em 13 de junho.

nega interesse em Neymar, diz jornal



O Barcelona não quer contar com o Neymar, de acordo com publicação do jornal Mundo Deportivo, na noite desta segunda-feira (3). O periódico catalão revela que o clube negou interesse no jogador que defende as cores do Paris Saint-Germain.

No período da manhã, a Rádio Monte Carlo (RMC) alegou que houve uma consulta da agremiação presidida por Josep Maria Bartomeu ao estafe do craque brasileiro para levá-lo de volta ao Camp Nou, de onde saiu há duas temporadas.

Juventus quer a volta de Pogba



A Juventus quer o retorno de Paul Pogba a Turim. De acordo com o Sky Sports, o clube italiano tem interesse na volta do francês ao Allianz Stadium.

O atual campeão nacional entrou em contato com o agente Mino Raiola para falar sobre uma iminente saída do Manchester United e já prepara uma proposta para tirá-lo do futebol inglês.

Pogba deixou a Juventus para ir ao Old Trafford no verão europeu de 2016. Entretanto, dividiu opiniões depois de três temporadas e aparece até na lista de desejos do Real Madrid.

Real Madrid faz oferta final por Hazard



O Real Madrid enviou um representante a Londres para se encontrar com Marina Granovskaia, dirigente do Chelsea, e apresentar a oferta final por Eden Hazard, conforme apuração da Goal.

No cenário ideal para o Chelsea, o belga seria vendido por 130 milhões de euros, enquanto o Real Madrid queria pagar cerca de 100 milhões de euros. No entanto, o valor a ser desembolsado será perto de 120 milhões de euros.

não vê cenário positivo para contratação de Sané



A diretoria do Bayern de Munique, liderada por Uli Hoeness, não crê que a negociação com o para contar com o meia Leroy Sané terá desfecho positivo.

Isso porque os Citizens consideram "insanas" as exigências para a liberação do alemão.

Sané não tem sido considerado fundamental nos planos de Pep Guardiola por conta da concorrência com Raheem Sterling, Bernardo Silva e David Silva.

Van Gaal adverte De Ligt: "Entre Guardiola e Messi, eu escolheria o treinador"



Em entrevista à Fox Sports , o ex-treinador Louis van Gaal foi objetvo ao comentar sobre o futuro de Matthijs de Ligt, alvo de Manchester United, Manchester City, Barcelona e Juventus.

"Ele poderia jogar no Barcelona, mas também pelo Manchester City. Nesse caso, eu escolheria Guardiola ao invés de Messi", disse van Gaal.

Sobre o motivo pelo qual crê nos Citizens como melhor destino para o zagueiro, o holandês também foi direto nas palavras.

"Kompany foi embora e Otamendi não é muito bom. Gostaria muito de vê-lo ao lado de Laporte", finalizou.

Messi prefere retorno de Neymar a chegada de Griezmann



A forma como Antoine Griezmann decidiu sair do pode custar seu futuro como jogador do Barcelona.

De acordo com o portal francês RMC Sport , Lionel Messi teria expressado preocupação aos dirigentes dos Blaugranas sobre a possibilidade do francês chegar ao clube e que, por isso, preferiria o retorno de Neymar ao time.

Vale lembrar que, ao fim da temporada atual, Griezmann comunicou que não pretende ficar nos Colchoneros para a próxima campanha, um ano após dizer que permaneceria em Madri.

Juve pode reunir dupla marcante dos tempos de



Na busca de um sucessor de Massimiliano Allegri, a Juventus pode fazer com que Kalidou Koulibaly e Maurizio Sarri se reencontrem em Turim após dividirem vestiário no Napoli.

Isso porque a Velha Senhora teria encaminhado o acerto com o treinador, que comunicou ao Chelsea seu desejo de sair do clube. Além disso, como alvo principal da janela de transferências, a equipe buscaria o reforço do senegalês, que também é observado por e Manchester United após a boa temporada pelo Napoli.

Malcom de saída do Barça

A passagem de Malcom no Barcelona está mesmo perto do final. Ao menos é o que garante o diário catalão Sport , que garante que o Barcelona está determinado em se desfazer o jogador assim que a próxima janela de transferências reabrir na Espanha.

Um dos pontos que pesam contra o ex- é a defesa feita pelo presidente Josep Maria Bartomeu ao técnico Ernesto Valverde: se seguir no comando da equipe, como o indicado, é quase certo que Malcom não fará parte de seus planos.

United: 'limpa' com hora marcada?

Efetivado como técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer espera que o clube consiga fazer a tão desejada 'limpa' no elenco até o final do verão europeu, já no começo da temporada 2019/20. A informação é do jornal Manchester Evening News .

Com investimentos pesados após a saída de Sir Alex Ferguson, o United vem sofrendo para se livrar de nomes contratados a pedido de seus últimos treinadores, David Moyes, Louis van Gaal e José Mourinho, e que não renderam o suficiente em Old Trafford, como Alexis Sánchez, Marcos Rojo e Anthony Martial.

Klopp na Juve? Não!

Se preparando para a grande final da Champions League , no próximo sábado (1/6), o técnico Jürgen Klopp não gostou muito de ser perguntado sobre a possibilidade de deixar o para treinar a Juventus, afirmando que é "besteira" sequer falar no assunto. A pergunta ocorreu em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 28 .

Depois de Pep Guardiola descartar a chance de deixar o Manchester City pelo mesmo fator, a Juve segue em busca de um nome para o ocupar o lugar de Massimiliano Allegri , que está deixando o clube.

pode investir em Götze

O contrato do meia Mario Götze, que vence ao final da temporada 2019/20, já anima o Arsenal em sua busca por reforços para a próxima campanha. Segundo o jornal Bild , os ingleses observam de perto o impasse entre clube e jogador, que segue longe de assinar uma renovação do vínculo.

O principal ponto de divergência está no valor do salário do atleta de 26 anos, que viveu uma de suas melhores temporadas em anos pelos Amarelos.

Gattuso fora do

Após fracassar mais uma vez em conseguir uma classificação à , o Milan anunciou a saída do técnico Gennaro Gattuso, que comandava a equipe profissional há três temporadas.

Agora, o clube busca alternativas para voltar a crescer nacional e internacionalmente, e pensa em nomes dentro e fora da Serie A para a temporada 2019/20.

De Gea de saída do United?

Segundo o jornal The Sun , David de Gea recusou a proposta de um novo contrato no Manchester United. Seu vínculo com os Diabos Vermelhos vai até junho de 2020, por isso, é possível que o United tente vendê-lo já nessa janela de transferências. Caso não consiga, De Gea pode sair de graça no meio do ano que vem.

O PSG desponta como principal interessado nos serviços do espanhol. Os franceses estariam dispostos a pagar 60 milhões de libras (cerca de R$ 300 milhões) pela compra do atleta, além do salário de 350 mil libras semanais (aproximadamente R$ 1.7 milhão por semana).

Pedro na mira do Manchester United

De acordo com o Globo Esporte , o atacante Pedro, do , está no radar do Manchester United. Com uma possível grande reformulação no elenco, o time comandado por Ole Gunnar Solskjaer está à procura de novos atacantes. O nome do jovem jogador do agrada a diretoria, que começou as sondagens, mas ainda não fez nenhuma proposta oficial.

O presidente do time das Laranjeiras garantiu Pedro até, pelo menos, até o dia 8 de junho, data marcada para as eleições presidenciais.

A proposta do United deve ser em torno de 22 milhões de libras (cerca de R$ 110 milhões) pelo jovem atacante brasileiro.

Troca entre Lukaku e Perisic?

De acordo com a Gazzetta Dello Sport , existe uma possibilidade de uma negociação que envolva uma troca de clubes entre Lukaku e Perisic. O atacante belga é alvo de Antonio Conte, que assume a na próxima temporada, enquanto Perisic é um desejo antigo do Manchester United, que pode abrir os cofres para contar com o finalista da última .

Ainda assim, a equipe italiana deve negociar a chegada do atacante bósnio Edin Dzeko, que está na rival . A Inter quer se reforçar para poder ter uma melhor sorte na próxima Champions League e avançar da fase de grupos.