O mercado de verão da Roshn Saudi League tem sido marcado por movimentações intensas dos clubes, que buscam reforçar seus elencos para a nova temporada, e parece que os canais sauditas também prepararam um mercado de verão particular.

O começo se deu no mês de maio passado, quando o famoso comunicador saudita Turki Al-Ajma deixou o grupo de canais "Rotana", depois de apresentar o programa "Kora" pela "Rotana Khalijia".

Relatos da imprensa confirmaram, naquele momento, que o outro comunicador saudita Walid Al-Farraj seria o rosto do canal na nova temporada, substituindo Al-Ajma, o que de fato aconteceu, já que recentemente foi anunciada sua contratação para apresentar um novo programa.

O comunicador saudita começa a apresentar seu programa "Rotana Sport com Walid", diariamente, a partir da próxima quarta-feira, dia 12 de agosto.

Já Turki Al-Ajma teve sua contratação anunciada nesta sexta-feira pelos canais "Thmanyah", detentor oficial dos direitos de transmissão das competições da Roshn Saudi League, para apresentar o programa "Malaeb Thmanyah" ao longo da próxima temporada.

Essa notícia despertou interesse que chegou até o jornalista italiano Fabrizio Romano, que publicou, em sua conta pessoal no "X", um vídeo da apresentação de Al-Ajma como novo comunicador dos canais "Thmanyah".

Isso acontece depois de o comunicador saudita Khaled Al-Shanif anunciar a continuidade do programa "Dorina Ghair" no canal Al-Saudiya durante a próxima temporada.

O outro comunicador saudita Abdulrahman Al-Humaidi também anunciou a continuidade do programa "Nadeena", no canal "MBC1", igualmente durante a próxima temporada.

Espera-se que o período que se aproxima seja marcado pelo anúncio de mais programas esportivos que cobrem as competições do futebol saudita ao longo da temporada.

Vale lembrar que as competições da nova temporada do futebol saudita começam no dia 13 de agosto, quando têm início as disputas da Roshn Saudi League, poucos dias antes do começo do torneio da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.