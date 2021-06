Mercado de apostas esportivas apresenta novidades

Mutua Madrid Open, no tênis, e NFL firmaram acordos de patrocínio com operadoras de jogos e ampliam parceria do esporte com o setor

Com a popularização do setor, principalmente no Brasil, o mercado de apostas esportivas tem apresentado novidades e evoluções constantemente. Recentemente, algumas revelações agitaram bastante o setor: começando pelo Mutua Madrid Open e a NFL, que firmaram acordos de patrocínio com operadoras de jogos de azar - sendo que foi a inauguração desse tipo patrocínio no caso da liga de futebol americano, já que só agora o país está expandindo a liberação de companhias do setor das apostas esportivas.

Já o evento de tênis, realizado em Madrid, é um dos nove torneios Masters 1000 no circuito organizado pela Associação de Tênis Profissional (ATP) e, apesar da sua importância, o caso mais emblemático ainda é o dos Estados Unidos. Isso porque o país tem caminhado a passos largos para a regulamentação do setor de palpites em modalidades esportivas, e há pouco tempo, Nova York já se destacou dos demais. O estado norte-americano tem um projeto de lei em votação para o orçamento do ano de 2022, que prevê a adição das apostas esportivas móveis legais onde, no texto da lei, havia o prognóstico de uma taxa de US$ 25 milhões, além de um processo de licitação para os possíveis licenciados.

De acordo com o senador do estado de Nova York, Joseph Addabbo, “a legalização das apostas esportivas móveis trará os fundos necessários ao estado que irão para o financiamento de nosso sistema educacional, programas de conscientização sobre o jogo problemático e criação de empregos. Embora já tenhamos apostas esportivas legais pessoais aqui em Nova York, está claro que os estados que permitem apostas móveis têm muito mais sucesso”.

Addabbo ainda acrescentou que as perspectivas são de que Nova York consiga movimentar US$ 99 milhões para o ano financeiro de 2021/22 caso o projeto de lei seja aprovado, valor que poderia aumentar para US$ 357 milhões em 2022/23. Enquanto isso, Doug Ducey, governador do Arizona, também assinou um projeto de lei que legaliza os palpites em eventos esportivos no estado.

E o Brasil?

No Brasil, o assunto também é pauta frequente de discussão, sendo que somente as plataformas online que possuem um site de apostas confiável e que têm sua sede no exterior podem atuar no país, pelo menos enquanto o governo federal não começar a emitir licenças para as operadoras do setor.

Este é um dos principais pontos de atrito na regulamentação deste mercado já que, por aqui, ainda não foi decidido qual será o modelo de concessão a ser adotado. Por outro lado, um lobby gigantesco vem sendo criado no país ao longo dos anos por investidores estrangeiros, que veem o Brasil como um dos principais mercados emergentes dos jogos de azar. O assunto divide opiniões, seja da população em geral ou dos políticos.

O argumento daqueles que são a favor da regulamentação é que a prática geraria uma boa receita tributária para o Estado, além de garantir novos postos de empregos, o que ajudaria a reduzir a crise econômica que o Brasil atravessa há alguns anos. Esse dinheiro dos tributos ainda poderia ser investido em áreas importantes da sociedade, como Saúde, Educação, Segurança e Cultura.

Já os contrários apontam que os estabelecimentos de jogos de azar, sejam eles de bingo, cassino ou banca de jogo do bicho, por exemplo, poderiam ser utilizados para a lavagem de dinheiro, já que eles movimentam grandes quantias em dinheiro físico sem que o Estado consiga fiscalizar os valores que foram obtidos de maneira ilícita. Há também a questão do vício: para os opositores aos jogos de azar, a regulamentação da prática facilitaria o acesso ao jogo, o que acabaria estimulando o vício.