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Os grandes sonhos do Manchester United na janela de transferências de inverno voltaram a esbarrar na realidade dos números. Depois de dias de rumores sobre uma enorme revolução de 500 milhões de libras sob o comando do novo técnico Mauricio Pochettino, um dos principais especialistas financeiros do futebol veio a público para pôr fim a todas essas especulações e garantir que o que se diz "não tem absolutamente nenhuma chance" de se concretizar.

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Com Pochettino assumindo o comando em Old Trafford, eram esperadas mudanças em janeiro, já que o treinador argentino buscará imprimir sua própria marca na equipe e ver o United se livrar do fantasma do rebaixamento, uma vez que o clube ocupa atualmente a 18ª posição da Premier League, em uma de suas piores temporadas da história recente.

Após sua chegada ao clube, espalharam-se rumores bombásticos de que o United poderia gastar 500 milhões de libras em janeiro, com o astro do Chelsea Cole Palmer em seus planos, em uma negociação que, se concretizada, seria um verdadeiro terremoto no mercado de transferências inglês.

Mas Stefan Borson, conhecido especialista financeiro do mundo do futebol, ridicularizou essas alegações e as rejeitou por completo, em declarações ao site "Football Insider".

"Manchester United? É impossível que façam isso, não é? O Manchester United tem capacidade de gastar, mas isso exigiria que os donos injetassem dinheiro. De qualquer forma, não há nenhuma chance de o United contratar Cole Palmer", disse Borson.

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O especialista financeiro acrescentou: "É muito improvável que o Newcastle tenha interesse em vender em janeiro um de seus melhores jogadores, como Lewis Hall, que acabou de assinar um novo contrato, por menos de um valor astronômico. Não acho que o Manchester United vá fazer isso. Então, sinceramente, discordo da maior parte dessa análise".

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A negativa de Borson sobre os supostos gastos de 500 milhões de libras do Manchester United veio após uma reportagem publicada no mesmo site para o qual ele contribui, o "Football Insider", o que deu ainda mais credibilidade à sua resposta.

Brian King, ex-olheiro do Manchester United, havia dito: "Fala-se que o Manchester United e Pochettino buscam contratar Cole Palmer e Lewis Hall, e talvez outros jogadores, em janeiro. Eles têm entre 400 e 500 milhões de libras para gastar, e esse é o valor que precisarão desembolsar para levar o Manchester United de volta ao patamar dos times vencedores".

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King acrescentou, em declarações reproduzidas pelo site "TeamTalk": "Ou até mesmo um time que vá ganhar o título, porque certamente não vão ganhá-lo este ano. O Manchester United não é o nome que Alex Ferguson construiu para o Manchester United. Aquela foi uma era de ouro, Arsenal e Liverpool estavam entre os maiores rivais, foram tempos emocionantes e muito divertidos, mas o Manchester United de hoje não é o mesmo time".

Apesar da polêmica, é provável que o United gaste dinheiro em janeiro, na tentativa de reforçar o elenco e salvar a temporada, mas as chances de qualquer time gastar tanto dinheiro na janela de inverno parecem muito pequenas, especialmente para uma equipe que recebeu apenas cerca de 150 milhões de libras no último verão.