Mercado: contratação de Sancho pelo City será investigada pela Federação Inglesa

Agente do jogador teria recebido dinheiro na transação, o que é proibido pela Fifa; Citizens negam

A Associação de Futebol (FA) deve investigar o acordo que levou Jadon Sancho ao Manchester City vindo do Watford em 2015, por um suposto pagamento feito ao agente do jogador.

A publicação alemã Der Spiegel afirma ter visto documentos de denunciantes do Football Leaks que mostram que a cidade pagou a Emeka Obasi 200 mil libras como parte do contrato de scout para encontrar jogadores na América do Sul e Central.

O Der Spiegel alega que o pagamento estava relacionado com a transferência de Sancho, na época com 14 anos no Watford, como processo organizado para contornar as regras da FIFA que impedem a cobrança de taxas de agente em transferências envolvendo menores de idade.

A reportagem afirma ainda ter visto um e-mail enviado ao pai de Sancho descrevendo qual o salário e o bônus que ele receberia quando se tornasse profissional. Segundo a matéria, um advogado do clube depois interveio enfatizando que a carta não era uma oferta.

Em uma declaração à Omnisport, um porta-voz da FA disse nesta terça-feira (26): "Podemos afirmar que a FA estará investigando as alegações".



(Foto: Getty Images)

O City declarou que não comentaria sobre reportagens baseadas em documentos supostamente obtidos ilegalmente, enquanto alegou ao Der Spiegel que rebateu a informação da publicação de que o clube se recusou a oferecer uma resposta.

"Em relação à história publicada pelo Der Spiegel, e contrariamente à afirmação de que o Manchester City FC não respondeu à sua consulta - veja abaixo a declaração que lhes foi enviada no início desta semana", disse um porta-voz do City na última sexta-feira.

"Você já deve ter visto essa declaração antes. No entanto, é importante usá-la na íntegra, pois cada elemento é material, como apontamos para o Der Spiegel em nossa resposta".

Mais artigos abaixo

"Não forneceremos nenhum comentário sobre matérias fora de contexto, supostamente hackeadas ou roubados do City football Group e do pessoal do Manchester City e pessoas associadas. A tentativa de prejudicar a reputação do clube é organizada e clara".

Sancho ficou por dois anos no City antes de sair para o Borussia Dortmund para ter mais chances de atuar regularmente.

Agora com 18 anos, o atacante se tornou uma estrela para os líderes da Bundesliga, com oito gols e 10 assistências em 16 partidas da liga alemã nesta temporada.