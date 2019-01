Mercado: Chelsea recua e não deve tentar contratação de Higuaín em janeiro

Ex-técnico do Napoli esperava voltar a trabalhar com o argentino em Stamford Bridge, mas isso não deverá acontecer na próxima janela de transferências

O Chelsea não contratará o atacante do Milan, Gonzalo Higuain, durante a janela de transferências de janeiro, devido às complexidades do acordo que o tornam inviável para os Blues.

Tendo mostrado anteriormente um forte interesse no jogador argentino no verão passado, Maurizio Sarri deixou claro para os dirigentes do Chelsea seu desejo de voltar a trabalhar com o jogador que brilhou sob o seu comando no Napoli.

Mas com Higuain está emprestado ao Milan pela Juventus, a Goal apurou que o time inglês se cansou de negociar com dois clubes em separado e agora irá procurar um outro nome para o ataque.

O ex-jogador do Real Madrid marcou pelo Milan apenas oito gols em 20 jogos entre todas as competições, número baixo pela expectativa que se tem sobre ele. Diante de tal rendimento fica a pergunta se vale a pena para o clube italiano pagar os 36 milhões de euros acordados previamente para opção de compra.



(Foto: Getty Images)

Certo mesmo é que o jogador não irá para o Chelsea neste mês, o que significa que o clube irá atrás de outro atacante. Alvaro Morata, que foi considerado para uma troca hipotética com Higuain, não marca na Premier League desde a primeira semana de outubro

O assistente de Sarri, Gianfranco Zola, confirmou que o Chelsea está interessado em Callum Wilson, de Bournemouth, embora tenha admitido que não foi o único time que acompanhou o jogador.

O próprio Sarri, por sua vez, falou de seu desejo de trazer um novo atacante: "Temos que tentar resolver o problema dos últimos 15 ou 20 metros, o clube sabe muito bem a minha opinião, acho que precisamos de algo diferente".

"Não estou no comando do mercado, tenho que tentar melhorar meus jogadores, minha equipe, minha fase ofensiva ou, melhor dizendo, minha fase ofensiva nos últimos 20 metros. O clube sabe minha posição, minha opinião, depende da diretoria", acrescentou o italiano.