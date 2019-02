Mercado: Barcelona negocia Alcácer em definitivo com o Dortmund

Em quase três anos de Barça, Paco Alcácer conquistou quatro títulos com a equipe: duas Copas do Rei, uma La Liga e uma Supercopa da Espanha

Borussia Dortmund e Barcelona entraram em acordo sobre o futuro do atacante Paco Alácer. Segundo informações do próprio Barça, o clube alemão pagará 23 milhões de euros (cerca de R$96 milhões) para contar com o atleta no elenco, além de mais cinco milhões referentes a variáveis da negociação.

El Borussia Dortmund ejecuta la opción de compra por Paco Alcácer. Consulta todos los detalles 👉 https://t.co/o0PgAINZ4O pic.twitter.com/DzOWZvR8UG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 1 de fevereiro de 2019

Caso a equipe alemã venda o jogador para um terceiro clube, o Barcelona terá direito a 5% do valor total da transferência. Paco chegou ao time espanhol em 2016-17. Desde então, o atacante jogou em 50 jogos: 37 em La Liga, sete pela Copa do Rei, cinco na Champions League e um pela Supercopa da Espanha.