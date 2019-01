Mercado: Atlético Nacional confirma venda de Felipe Aguilar para o Santos

Zagueiro da seleção colombiana chega para reforçar o Peixe de Jorge Sampaoli em 2019

Após algumas semanas de muita indecisão, o técnico Jorge Sampaoli pode começar a respirar aliviado: após a apresentação do meia Soteldo, o clube está fechando a contratação do zagueiro Felipe Aguilar, de 25 anos. A confirmação foi feita pelo Atlético Nacional na noite desta terça-feira (15).

O jogador foi revelado pelos próprios Verdolagas, onde viria a se firmar a partir da temporada 2016, após retornar de empréstimo do Alianza Petrolera. Ele participou das conquistas da Liga Colombiana e de duas Copas Colômbia, além da Libertadores de 2016 e da Recopa Sul-Americana, um ano depois. Aguilar soma, ainda, três partidas pela seleção principal de seu país.

Em nota, o Nacional agradeceu os serviços do seu agora ex-atleta, além de confirmar a venda do jogador ao Peixe. Ele deve viajar em seguida para realizar exames médicos e ser confirmado oficialmente pelos alvinegros como reforço para a temporada 2019.

A confirmação da segunda contratação do Santos no ano acontece no mesmo dia da apresentação do venezuelano Soteldo, mas o clube não deve parar por aí: o clube negocia com o goleiro Éverson (Ceará), o lateral Adriano (Besiktas) e o volante Pablo Pérez (Boca), além de outros nomes.

PERFIL

Nome: Felipe Aguilar Mendoza

Data de nascimento: 20 de janeiro de 1993, em Medellín

Altura: 1,91m

Clubes: Atlético Nacional (2013-2018) e Alianza Petrolera (2013-2015)