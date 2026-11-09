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Adrien Rabiot fez duras críticas ao nível da arbitragem na Serie A após a vitória suada do AC Milan sobre o Genoa, na sexta-feira. Apesar de o clube ter conquistado os três pontos no estádio Luigi Ferraris, o meio-campista francês ficou indignado com uma decisão polêmica que, segundo ele, prejudica a reputação do futebol italiano.

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Polêmica marca vitória do Milan

Gols de Alphadjo Cisse e Christian Pulisic no início da partida garantiram à equipe de Ruben Amorim uma vitória por 2 a 1 fora de casa. No entanto, o clima ficou tenso no começo do segundo tempo por causa de uma falta polêmica perto da linha lateral.

Aos 50 minutos, Rabiot tomou a bola do defensor do Genoa Alessandro Marcandalli e foi derrubado de maneira deliberada. Apesar dos protestos insistentes do Milan por um cartão vermelho direto por impedir uma clara oportunidade de gol (DOGSO), o árbitro Davide Massa aplicou apenas o cartão amarelo.

A decisão provocou confusão. Rabiot recebeu um cartão amarelo por protestar, enquanto integrantes da comissão técnica de Amorim foram expulsos do banco de reservas. O VAR revisou o lance, mas manteve a decisão tomada por Massa em campo.

Calvarese defende decisão de Massa

O ex-árbitro italiano Gianpaolo Calvarese usou o Instagram para justificar o cartão amarelo, explicando que a distância até o gol impedia que todos os critérios para caracterizar uma clara oportunidade de gol fossem atendidos.

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“Rabiot tinha uma oportunidade de marcar, mas as regras estabelecem que, para que ela seja considerada uma clara oportunidade de gol, quatro critérios precisam ser atendidos”, disse Calvarese em seu Instagram. “São eles: a posse de bola, a direção geral da jogada, o número de defensores nas proximidades e a distância até o gol.”

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Ele acrescentou: “Neste caso, considerando que a falta ocorreu perto da linha lateral e a cerca de 60 metros do gol, considero defensável a decisão de Davide Massa de mostrar apenas o cartão amarelo. Ao mesmo tempo, se Massa tivesse decidido mostrar o cartão vermelho, o VAR não poderia ter intervindo. Portanto, continua sendo uma decisão tomada em campo, a critério do árbitro.”

Rabiot prevê consequências para o futebol italiano

A análise técnica de Calvarese irritou Rabiot. O jogador da seleção francesa rejeitou completamente a explicação e respondeu diretamente nas redes sociais.

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Ao responder à publicação de Calvarese, o meio-campista fez uma crítica dura à falta de responsabilização no futebol italiano. “Na vida, assim como no futebol, você pode cometer erros, mas deveria ao menos ser capaz de admiti-los”, comentou Rabiot. “Mentir continuamente não vai ajudar você a progredir. E é o futebol italiano que pagará as consequências. Pense nisso. Tenha uma boa noite.”

Depois da polêmica contra o Genoa

Embora o Milan tenha conquistado três pontos importantes fora de casa, as repercussões do que aconteceu no Stadio Luigi Ferraris devem continuar. As expulsões do banco de reservas obrigarão Amorim a fazer ajustes em sua comissão técnica para os próximos jogos em competições nacionais.

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Enquanto isso, as duras críticas públicas de Rabiot à arbitragem da Serie A podem atrair a atenção das autoridades da liga, mantendo o foco sobre o Milan nos próximos dias.