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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Mentir não vai ajudar vocês: astro do Milan abre fogo contra a arbitragem do Calcio

Genoa x Milan
Genoa
Milan
Campeonato Italiano
A. Rabiot
Itália
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Adrien Rabiot, estrela do Milan, não escondeu sua irritação com a arbitragem, apesar da vitória de sua equipe sobre o Genoa pelo placar de 2 a 1 na 11ª rodada do Campeonato Italiano.

O jornal La Gazzetta dello Sport relatou que Rabiot perdeu a cabeça depois de sofrer uma falta cometida por Marcandalli, jogador do Genoa, durante o confronto entre as duas equipes.

Aos 49 minutos, Marcandalli derrubou o meio-campista do Milan um pouco antes da linha de meio de campo. O árbitro Massa limitou-se a mostrar o cartão amarelo ao defensor do Genoa, em vez do cartão vermelho que o jogador francês reivindicava, depois de ter iniciado uma arrancada em direção ao gol do Genoa.

Rabiot continuou a protestar contra a decisão, levando o árbitro Massa a mostrar o cartão amarelo ao jogador francês.

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Depois disso, o banco de reservas do Milan se revoltou em protesto contra a decisão, levando o árbitro a decidir pela expulsão de 3 pessoas, entre o médico e integrantes da comissão técnica do Rossoneri.

Os protestos continuaram nas redes sociais após o fim da partida, com o ex-árbitro Calvarese, por meio de sua conta no Instagram, apoiando a decisão de Massa.

Calvarese escreveu: "É preciso levar em consideração a direção do ataque, a distância até o gol, o número de defensores e o controle da bola".

Foi aí que veio a primeira resposta de Rabiot, já que vários usuários o mencionaram em seus comentários no vídeo.

O jogador francês decidiu responder ao ex-árbitro por meio de um comentário no qual disse: "Na vida, assim como no futebol, podem-se cometer erros, mas é preciso, ao menos, saber reconhecê-los".

Rabiot enfatizou: "Mentir constantemente não vai ajudá-los a progredir. E é o futebol italiano que paga o preço por isso. Pensem nisso".

Depois disso, Calvarese respondeu ao jornal La Gazzetta dello Sport, abordando novamente o episódio, e deu suas explicações, dizendo: "Deixemos claro desde o início que estamos diante de um caso complexo, que se enquadra na zona cinzenta. Se o árbitro Massa tivesse mostrado o cartão vermelho, o VAR não teria intervindo para anular a decisão".

É preciso dizer que, para que uma oportunidade de marcar gol seja classificada como uma chance clara e concreta, é necessário verificar os quatro critérios da situação de impedimento de uma clara oportunidade de gol, que são o controle da bola, a direção geral do ataque, o número de defensores e a distância até o gol.

Neste caso, Rabiot estava a cerca de 65 metros do gol e se encontrava em uma posição ligeiramente deslocada para um dos lados do campo. Por isso, Massa optou por mostrar o cartão amarelo.

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