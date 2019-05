Mensagens revelam que Sala "não tinha interesse" em ir para o Cardiff

Em áudio no WhatsApp, jogador contou que não queria deixar o Nantes

Uma mensagem no WhatsApp gravada por Emiliano Sala foi divulgada ao público, na qual o atacante tragicamente falecido revela que não estava interessado em ir para o e afirmou que o proprietário e presidente do , Waldemar Kita, só estava interessado em dinheiro.

Muitos rumores tem sido comentados na Europa desde o acidente com o avião do jogador. E enquanto as investigações sobre como a aeronave caiu estão em andamento, o jornal francês L'Equipe entrou em posse de uma mensagem gravada enviada a um parente de Sala antes do voo. Nele, Sala revela suas contrariações sobre a proposta e seu desgosto pelo dono do Nantes.

“Ontem à noite, enviei uma mensagem para Meissa (N'Diaye, agente de Sala). Ele me ligou algumas horas depois ”, começa. “Tivemos discussões e ele me disse que ontem à noite Franck Kita [filho do proprietário de Nantes, Waldemar] lhe enviou uma mensagem para conversar, então ele ligou para ele".

“Eles falaram e ... querem me vender. Existe uma oferta de Cardiff. Em seu lado (do Nantes), eles negociaram para conseguir muito dinheiro. Então eles absolutamente querem que eu vá até lá. É verdade que é um bom contrato, mas do ponto de vista do futebol não é interessante para mim".

“Então, lá vai. Eles estão tentando de todas as maneiras me levar para lá. Eu, eu não tenho medo de ir lá, porque eu lutei ao longo da minha carreira, então ir lá e lutar, isso não me deixa com medo. Pelo contrário".

“Mas também estou pensando comigo mesmo que Meissa deve me encontrar algo melhor entre agora e o fim da janela. Meissa disse não a Cardiff porque ele não quer que eu vá para lá".

“Ele pensa que, em termos de futebol, em termos de onde estamos hoje, estamos em uma posição de força em todos os sentidos. Em termos de campo, o contrato, tudo isso. Mas eu não me importo com isso e não quero isso. Eu não dou a mínima para estar em uma posição de força".

“É verdade que eu gostaria de encontrar algo interessante em termos contratuais e também do ponto de vista do futebol, mas às vezes você não pode ter os dois. Por outro lado, não quero falar com (Waldemar) Kita, porque não quero ficar com raiva".



(Foto: Getty Images)

“Ele me enoja quando estou cara a cara com ele. E hoje, ele quer me vender para Cardiff porque ele negociou um preço alto - ele vai conseguir o dinheiro que quiser, hein? Ele quer que eu vá até lá, mas ele nem perguntou o que eu queria. Tudo o que ele se preocupa é dinheiro".

“Então é assim que as coisas são - uma bagunça completa. Eu não sei o que fazer porque, como eu disse a você, sou eu quem tem que levantar todos os dias e ver meu rosto".

“Ninguém está olhando para mim, eu mesmo internamente, o que estou tendo que passar. É muito difícil, porque sinto que não há muitas pessoas que se colocariam no meu lugar”.

O L'Equipe também entrevistou Waldermar Kita, a quem foi dada uma chance de responder às farpas de Sala e as alegações de que seu único interesse no cenário era ganhar dinheiro.

"Estou surpreso e desapontado", começou ele. “Porque eu me comporto o melhor que posso com as pessoas, mas tenho que aceitar que os outros possam se sentir diferente".

“Infelizmente esse acidente estúpido aconteceu. Ele era um menino e muito bem educado. Se ele não tivesse falecido, acho que ele teria ficado muito feliz hoje".

"Tenho a sensação de que essas não são suas palavras", acrescentou Kita, insinuando que a perspectiva do atacante foi distorcida por outras pessoas envolvidas.

Sobre as acusações de que só queria ganhar dinheiro com a venda de Sala, o chefe de Nantes respondeu: "Se eu realmente quisesse ganhar dinheiro não é assim que eu faria, porque no final do dia não restaria muito com tudo as comissões a serem distribuídas (aos agentes, etc.).

“Hoje, nem quero esse dinheiro e talvez nunca o toque. Eu não quero ganhar dinheiro com alguém que morreu tragicamente. Isso não me interessa. Eu não cuido dessas coisas, os advogados fazem. Cardiff nunca me contatou - eles nunca quiseram".

“Desde que tudo esteja assinado, não sou mais responsável pelo jogador. Isso deve estar claro. Quando ele veio para o seu adeus ele estava muito feliz. Cardiff, para mim, que cuidou dele, é responsável”.



(Foto: Getty Images)

Quanto à "aversão" de Sala, Kita salientou um aumento de salário concedido ao argentino e alegou não ter recebido um gesto de gratidão.

"Eu paguei €30.000 a mais todo mês e nem recebi um agradecimento em troca. Foi difícil falar com ele - eu perdi alguma coisa? Eu teria que pensar sobre isso. Paguei um extra de €30.000 por seis meses para alguém e não recebi um obrigado".

“Eu realmente não entendo isso. Fiz isso para encorajá-lo e depois ele disse que queria ir embora".

Kita comentou anda sobre a família do jogador, que também questionou o comportamento do presidente após a tragédia.

“Eu compreendo totalmente a raiva da mãe na reunião que tivemos, eu sinceramente queria oferecer-lhe minhas condolências - eu disse que poderia ajudá-las. De qualquer forma, eu desculpo a mãe, eu entendo. Ainda assim, sou acusado e não as pessoas envolvidas? E não Cardiff? O que é isso?"