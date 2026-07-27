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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

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Mensagem preocupante: a primeira aparição pública de Diomande após o interesse do Real Madrid

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O clube alemão RB Leipzig anunciou, esta segunda-feira, o regresso do seu jovem extremo marfinense Yan Diomandé, de 19 anos, aos treinos coletivos após o final das suas férias, na sequência da sua participação com a seleção da Costa do Marfim no Mundial de 2026, num contexto de interesse renovado do Real Madrid espanhol na contratação do jogador, que deslumbrou o mundo com o seu desempenho excecional no torneio.

Segundo publicou o Leipzig nas suas contas oficiais nas redes sociais, Diomandé juntou-se aos seus companheiros da equipa alemã conforme planeado, e foi submetido ao exame médico inicial no campo de treinos, onde surgiu sorridente ao lado de outros jogadores. O clube comentou a imagem com as palavras: "Bem-vindos de volta, rapazes!", sem qualquer referência à possibilidade de saída do jogador marfinense da equipa.

Brilho imediato na Bundesliga

Diomandé tinha-se juntado ao Leipzig por 20 milhões de euros no verão passado, proveniente do Leganés espanhol após uma época passada no campeonato espanhol, e adaptou-se com surpreendente rapidez ao futebol alemão, apresentando níveis notáveis que se refletiram no seu desempenho excecional no último Mundial com a seleção do seu país.

O jovem extremo marfinense deslumbrou o mundo com a sua exibição no Mundial, o que o tornou alvo dos grandes clubes europeus, com destaque para o Real Madrid, que demonstra um interesse renovado na contratação do jogador durante o atual período de transferências de verão.

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Real Madrid atento

Apesar do grande interesse europeu em Diomandé, o Leipzig não fez qualquer referência no seu comunicado a uma possível saída do jogador, num sinal claro da aposta do clube alemão na sua estrela emergente, considerada atualmente um dos mais destacados jovens talentos da Europa.

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