O alemão Jens Wieffing, técnico do Al-Ittihad, revelou os bastidores da reunião que teve com os jogadores, após a goleada sobre o Al-Jazira na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Ittihad venceu o Al-Jazira pelo placar de 4 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Mohammed bin Zayed, na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, na fase preliminar de qualificação para a fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Após o fim da partida, Wieffing fez questão de reunir todos os jogadores do Al-Ittihad dentro de campo, onde lhes dirigiu algumas palavras, antes de entrarem nos vestiários.

Sobre a natureza dessas palavras, Wieffing disse, em declarações na coletiva de imprensa reproduzidas pelo jornal "Asharq Al-Awsat" após a partida: "Disse aos jogadores que eles venceram de uma forma magnífica, que merecem a classificação para a Liga dos Campeões da Ásia de Elite, que esse é o lugar deles, e que agora precisam voltar, descansar e depois se preparar para o próximo jogo".

E acrescentou: "Estou muito feliz com a vitória, merecemos a classificação, sabíamos da dificuldade do jogo neste clima, respeitamos o adversário e nos sacrificamos, estou feliz com todo o grupo por causa dos sacrifícios que os jogadores fizeram".

Por outro lado, o treinador alemão recusou-se a falar sobre as novas contratações que o time possa fechar durante a atual janela de transferências de verão, ou mesmo sobre os jogadores que podem deixar o clube, como o ponta francês Moussa Diaby.

E esclareceu: "Não é o momento adequado para falar disso (das novas contratações), faltam três semanas, nas quais vou avaliar algumas coisas, agora estou pensando em vencer o próximo jogo em casa e diante da minha torcida, isso é o mais importante".

A respeito de Diaby, respondeu: "Minha concentração total está apenas nos jogos, e não escuto os meios de comunicação, Moussa Diaby é um jogador magnífico, mas agora estamos pensando nos próximos jogos".

Vale lembrar que o Al-Ittihad iniciará a nova temporada da Liga Roshn no próximo sábado, quando receberá o Al-Khaleej, no estádio Al-Inma, na primeira rodada da competição.