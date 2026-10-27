Mensagem irônica após a derrota de Mbappé: Real Madrid vira a noite da Bola de Ouro contra o Barcelona

O Real Madrid fez questão de destacar sua vitória no Clássico contra o Barcelona (2 a 1), no último domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, durante a cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro de 2026.

Enquanto a cerimônia acontecia em Londres, nesta segunda-feira, o canal de televisão do Real Madrid interrompeu sua programação habitual para exibir um episódio especial do programa "Real Madrid Conecta", dedicado aos últimos prêmios e ao anúncio do vencedor da premiação, conforme informou a rede "Foot Mercato".

Os comentaristas aproveitaram a oportunidade para questionar as informações divulgadas antes do evento, apontando previsões imprecisas ao dizer: "Listas inteiras foram vazadas, omitindo os nomes dos vencedores, e também foram vazados nomes de vencedores que não foram os reais premiados. Parece que alguns praticam uma clara fraude".

E acrescentaram, em tom irônico: "Não é estranho que a cerimônia seja realizada em Londres pela primeira vez?".

Em seguida, as tensões aumentaram quando chegou o momento de escolher o sucessor do astro francês Ousmane Dembélé, atacante do Paris Saint-Germain e vencedor da Bola de Ouro de 2025.

Enquanto as esperanças do Real Madrid estavam depositadas em Kylian Mbappé, segundo colocado na classificação, foi Harry Kane quem acabou conquistando o prêmio.

O canal de televisão do Real Madrid parabenizou o jogador inglês antes de encerrar a transmissão com uma referência direta à vitória do Real Madrid na Catalunha: "O Real Madrid venceu em Barcelona, e Harry Kane é o vencedor da Bola de Ouro. Vemos vocês amanhã, até logo".

Essa foi uma forma de colocar o Clássico de volta aos holofotes, com uma ironia velada direcionada ao Barcelona ao fim de uma noite em que o astro do time merengue não teve sucesso na conquista do prêmio.



