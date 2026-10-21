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Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Mensagem indireta a Slot: Mac Allister afirma que Iraola corrigiu a falha do Liverpool

Liverpool x Villarreal
Liverpool
Villarreal
Liga dos Campeões
A. Mac Allister
A. Iraola
A. Slot
England
Espanha
Argentina
Países Baixos

O astro argentino explica como o Liverpool se diferenciou de Iraola

O argentino Alexis Mac Allister, meio-campista do Liverpool, afirmou que Andoni Iraola mudou a cara do time, depois que "havia algo errado" sob o comando do antigo treinador Arne Slot.

O Liverpool havia demitido Slot do cargo ao fim da temporada passada e contratou Iraola em seu lugar.

Iraola assumiu o comando do Liverpool em 11 partidas até agora, vencendo 7 delas, empatando 3 e perdendo uma.

O Liverpool disputou uma partida pela Liga dos Campeões na noite de terça-feira, vencendo o espanhol Villarreal por 4 a 3 no estádio de Anfield, sendo que o astro argentino marcou dois gols.

Após o apito final, Mac Allister foi sincero a respeito da temporada passada e, ao mesmo tempo, revelou que está se divertindo com o estilo de futebol "diferente" aplicado sob o comando de Iraola.

Em conversa com a rede "Amazon Prime" após a vitória, Mac Allister disse: "O ano passado foi um ano extremamente difícil para todos nós. É óbvio que eu não estava no meu melhor momento, e sou o primeiro a admitir isso, não tenho nenhum problema com isso. Havia algo errado no time, e este treinador mudou isso",

E acrescentou, segundo o jornal britânico "Mirror": "Isso é realmente importante. Nosso estilo de jogo é completamente diferente — não gosto de fazer comparações, mas sinto que estou bem agora, e é isso que eu quero e é isso que me diverte".


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