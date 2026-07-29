Mensagem emocionante do hospital: primeira aparição do alvo do Barcelona após a cirurgia

Eli Junior Kroupi enviou uma mensagem tranquilizadora a seus torcedores poucas horas depois de passar por uma delicada cirurgia que o afastará dos gramados por meses, em um momento sensível no qual o Barcelona colocava os olhos nele como possível substituto de Julián Álvarez.

O jovem atacante francês (20 anos), cujo nome foi ligado a uma transferência para o Camp Nou caso o negócio por Álvarez fracassasse, sob a condição de que a operação não ultrapassasse a barreira dos 100 milhões de euros estipulada pelo Bournemouth, viu-se temporariamente fora dos planos após o anúncio da necessidade de uma cirurgia no pé esquerdo.

O Barcelona havia apresentado duas propostas para contratar Kroupi, segundo o jornal francês "L'Équipe", ambas recusadas pelo clube inglês, antes de a situação se complicar ainda mais com o anúncio de que o jogador passaria por uma cirurgia na quarta-feira, que o afastará de 3 a 4 meses.

Do leito do hospital, Kroupi publicou uma foto ao lado dos pais em suas contas nas redes sociais, e comentou: "Obrigado a todos pelas mensagens, eu e minha família estamos muito emocionados. A cirurgia correu bem, e agora estou totalmente focado na recuperação. Vejo vocês em breve".

Com isso, ficou confirmada a ausência do promissor atacante até outubro ou novembro próximos, fazendo com que ele perca boa parte da temporada, o que pode dificultar qualquer eventual transferência neste verão.

Kroupi vinha se destacando de forma notável desde que chegou ao Bournemouth, vindo do Lorient no verão passado, tendo disputado 35 partidas nas quais marcou 13 gols, e foi um dos principais responsáveis pelo sexto lugar da equipe na Premier League e pela classificação para a Liga Europa sob o comando de Andoni Iraola, antes de ser sucedido por Marco Rose após a transferência do técnico espanhol para o Liverpool.