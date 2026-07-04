Mensagem emocionante de Mido às seleções árabes após a conquista histórica do Egito

A seleção egípcia continuou a escrever um novo capítulo em sua história na Copa do Mundo de 2026, após garantir sua vaga nas oitavas de final graças à emocionante vitória sobre a Austrália nos pênaltis por 4 a 2, após o término do tempo regulamentar e da prorrogação com empate em 1 a 1, alcançando assim uma conquista histórica que despertou um sentimento de orgulho no meio esportivo egípcio e árabe.

A seleção egípcia tem agora um confronto muito aguardado contra a Argentina, atual campeã, na próxima terça-feira, no Estádio de Atlanta, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida esperada pelos fãs de futebol em todo o mundo.

Após essa conquista, Ahmed Hossam Mido, ex-jogador da seleção egípcia, dirigiu uma mensagem às seleções árabes, na qual destacou a importância de se contar com o técnico nacional, considerando-o o fator mais importante para o sucesso das seleções.

Mido escreveu em sua conta oficial na plataforma “X”: “Mensagem a todos os países árabes: é preciso contar com o técnico nacional, pois só há espaço para o sucesso sob a liderança de alguém que conheça a identidade e a mentalidade do futebol de seu país, que compreenda o estilo de jogo adequado para a equipe e que saiba lidar com os jogadores do ponto de vista psicológico. Já o técnico estrangeiro pode ser uma boa opção para os grandes clubes, mas é uma ideia cujo sucesso é difícil de alcançar com as seleções”.

Mido acrescentou que a história do futebol egípcio confirma o valor do técnico nacional, dizendo: “O Egito, ao longo da história, sempre teve um ícone nacional em torno do qual as pessoas se reuniam. Houve a época de Mahmoud El-Gohary, que levou a seleção à classificação para a Copa do Mundo após um longo período de ausência; depois veio a época de Hassan Shehata, que alcançou uma conquista histórica ao vencer a Copa Africana das Nações três vezes consecutivas; e agora estamos na época de Hossam Hassan, que conseguiu levar a seleção às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. E, se Deus quiser, conquistas ainda maiores serão alcançadas sob o comando do “Deedan”.”