Mensagem de Whatsapp desmente agente de Sala que falou em "abandono"

Willie McKay disse em entrevista à BBC que o jogador precisou resolver as tratativas sobre a transferência para o Cardiff sozinho

Depois de conceder entrevista polêmica à BBC, onde afirmou que Emiliano Sala foi "abandonado" pelo Cardiff City para resolver as pendências da transferência ao clube do País de Gales e que houve isenção na responsabilidade do transporte do jogador, Willie McKay foi desmentido pela agremiação.

Na entrevista, McKay considerou a condução do caso pelo clube "uma desgraça".

"Eles compram um jogador por 15 milhões de libras (cerca de R$ 74 milhões) e o deixam sozinho em um hotel para cuidar do voo. Creio que o Cardiff decepcionou. A forma como estão atuando até o momento tem sido uma desgraça", confirmou o empresário.

No entanto, o Cardiff confirmou em nota oficial que ofereceu um voo comercial para que o argentino fosse recebido em solo galês, mas o transporte foi recusado por conta do interesse do camisa 9 em fazer o trajeto de maneira particular.

"Nosso time estava organizando um voo comercial para o Sr. Sala, até que ele recusou a oferta devido a acordos separados, planejamento e outros detalhes que o Cardiff não sabia os detalhes. O time oferece voos comerciais a seus jogadores", replicou a agremiação

Além do comunicado, o jornal Ouest-France divulgou prints de mensagens entre um representante do Cardiff e o argentino no qual ficou evidente a recusa do jogador em aceitar o voo comercial oferecido pelo time. Sala explica que já possuía um acerto para sair de Nantes para a capital galesa.



Trecho de conversa entre Sala e representante do Cardiff na qual o jogador recusa o voo comercial oferecido pela equipe e confirma que faria trajeto em avião particular (Fotos: Reprodução/WhatsApp)

O avião particular em que viajavam Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson caiu no Canal da Mancha em meados de janeiro. Na ocasião, o jogador era esperado para assinar contrato com o clube, que o contratou do Nantes por uma quantia recorde.

As buscas particulares custeadas pela família ajudaram a encontrar o corpo do centroavante e os destroços da aeronave. O corpo do piloto ainda não foi localizado.