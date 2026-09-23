Mohammed Kanno, astro da seleção da Arábia Saudita, enviou uma mensagem de tranquilidade à torcida saudita sobre o estado de saúde do goleiro Nawaf Al-Aqidi, que deixou lesionado a partida contra o Kuwait na estreia da equipe na Copa do Golfo, o "Golfo 27".

O estádio Al-Inmaa foi palco de uma noite difícil para o jovem goleiro, que caiu ao chão após uma forte colisão dupla com o atacante da seleção do Kuwait, Mohammed Daham, e com seu companheiro de seleção Muteb Al-Harbi, durante as disputas da primeira rodada da fase de grupos, forçando a comissão técnica a substituí-lo e a acionar o experiente goleiro Mohammed Al-Owais.

Após o término da partida, decidida pela Arábia Saudita com um gol sem resposta marcado por Hammam Al-Hammami após uma bela jogada que balançou as redes, Kanno falou aos jornalistas para revelar as últimas novidades.

Kanno afirmou, em breves declarações à imprensa divulgadas pelo site saudita "Al-Maidan Al-Riyadi": "A situação de Nawaf Al-Aqidi é boa, a lesão dele foi no cotovelo e vamos verificar seu estado com mais calma".

As palavras do meio-campista vieram para acalmar o clima de preocupação que dominou a delegação saudita após a assustadora queda, num momento em que a seleção da Arábia Saudita conquistou uma preciosa vitória no início da caminhada, à espera do que revelarão os exames médicos finais sobre o tempo de ausência de Al-Aqidi no torneio.

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