Mensagem curta: Guardiola anuncia sua posição após o terremoto do City

Pep Guardiola publicou uma mensagem de apoio aos jogadores, à comissão técnica e aos torcedores do Manchester City, depois de o clube ter sido considerado culpado de todas as acusações relacionadas a violações graves das regras financeiras da Premier League por uma comissão independente.

A comissão independente concluiu que, entre 2009-10 e 2017-18, o Manchester City firmou contratos "fictícios" com vários de seus parceiros comerciais como parte de um "esquema de financiamento disfarçado" para inflar artificialmente as receitas do clube em 830 milhões de libras esterlinas.

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O clube continua negando as irregularidades, e o presidente-executivo Ferran Soriano descreveu os procedimentos como uma "teoria da conspiração da Premier League" em uma mensagem em vídeo dirigida aos jogadores e à comissão técnica.

O clube afirmou que vai recorrer da decisão e que tem prazo até a sexta-feira, 2 de outubro, para fazê-lo.

A Sky Sports informou nesta quarta-feira à tarde que Pep Guardiola, ex-treinador do Manchester City entre 2016 e 2026, publicou uma mensagem de apoio ao clube nas redes sociais, na qual disse: "Quero que cada torcedor do Manchester City em todo o mundo saiba que estou aqui; mais do que nunca".

O treinador espanhol, que deixou a equipe ao fim da última temporada, acrescentou: "Sempre apoiei, e sempre apoiarei, o meu clube, o seu proprietário, o seu presidente, Ferran (Soriano), os jogadores, a comissão técnica, Enzo Maresca, e vocês: a nossa torcida especial".

E concluiu: "Deixem-me ser claro: vamos superar isso juntos. Amo todos vocês".