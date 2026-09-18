Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, falou sobre suas escolhas para a lista dos Três Leões, que se prepara para iniciar a disputa da Liga das Nações da Europa na próxima data Fifa, tendo como estreia o confronto contra a Espanha no estádio de Wembley, no dia 26 deste mês de setembro, antes de enfrentar Croácia e República Tcheca (ida e volta).

Tuchel abordou, na coletiva de imprensa para o anúncio da lista, realizada nesta sexta-feira, os motivos das convocações de Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold, que não estiveram presentes na Copa do Mundo. Segundo o site "Sky Sports", ele afirmou: "Eles fizeram um bom início de temporada e não cometeram nenhum erro. Nós apenas escolhemos outros jogadores no período passado, e agora estamos diante de uma nova competição. Cole recuperou seus números marcantes com assistências decisivas e gols importantes, e acredito que ele tem o desejo de se provar. O mesmo se aplica a Trent; ele nunca esteve fora dos nossos planos, e esta é a chance dele de mostrar a melhor versão de si mesmo com a seleção, atuando como lateral-direito".

Sobre a natureza da disputa e o papel esperado de Alexander-Arnold para brigar por sua vaga, Tuchel esclareceu: "Ele precisa apresentar o nível exigido, porque é uma disputa aberta. Ele não esteve conosco na Copa do Mundo porque confiamos em outros jogadores, e eu mantenho essa decisão, mas chegou a hora de ele lutar por seu lugar. Ele sempre demonstrou disposição para lutar, e agora cabe a ele provar isso durante este longo período de treinos".

Sobre o revés nos planos de dar continuidade aos nomes da lista da Copa do Mundo por causa das lesões, o técnico dos Três Leões comentou: "A porta está sempre aberta, com base no desempenho e no comportamento de comprometimento com o espírito de equipe que construímos. Eu esperava uma maior continuidade da estrutura da Copa do Mundo, mas muitos deles ficaram de fora por lesão, o que dá oportunidade para outros jogadores se destacarem. Não vamos abrir mão da mentalidade de irmandade que nos levou tão longe, e não vou mudar muito nas escalações durante as partidas para evitar sobrecarregá-los".

Questionado sobre a redução da distância em relação às grandes seleções e as chances da equipe após a vitória sobre a França na disputa pelo terceiro e quarto lugares da Copa do Mundo, Tuchel declarou: "É um início excelente para disputar a Liga das Nações da Europa; conseguimos resultados ótimos nas eliminatórias, disputamos 10 partidas nos Estados Unidos, obtivemos 8 vitórias, um empate e sofremos uma derrota que ainda dói muito. Esse ciclo marcante de partidas nós queremos repetir novamente e ir longe na Liga das Nações".

E acrescentou: "Nosso sentimento é de que o novo ciclo começou com a vitória sobre a França, que possui talvez o elenco mais forte do mundo, e essa vitória orienta o rumo da próxima etapa. Além disso, sentimos que reduzimos a distância em relação à Espanha, campeã mundial, e nossa motivação não poderia ser maior do que essa".

Sobre os motivos da ausência do zagueiro Ben White da lista, Tuchel revelou: "Ben White se retirou por causa de lesão, depois de fazer um início excelente com o Arsenal e recuperar seu melhor nível na parceria com Bukayo Saka pelo lado direito, o que é muito valioso para nós. Mas o azar sempre persegue Ben nos momentos decisivos, na hora da convocação".

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E, em resposta a uma pergunta relacionada às suas ambições contratuais e à possibilidade de disputar a Copa do Mundo novamente, o técnico alemão esclareceu: "A estrela só é conquistada com o título da Copa do Mundo, mas meu contrato estendido abrange as competições da Euro. Nosso objetivo atual é tentar vencer o título da Liga das Nações da Europa e construir uma base sólida como preparação para a Euro, que será disputada em nosso território".

Sobre se sentia algum arrependimento por não ter convocado Palmer e Trent nas últimas finais da Copa do Mundo, Tuchel enfatizou: "Eu estava muito satisfeito com as escolhas da lista e passamos sete semanas maravilhosas juntos. As decisões na partida contra a Argentina foram críticas, e, como técnico, os resultados nem sempre são garantidos. Não vou permitir que 30 minutos na Copa do Mundo superem a nossa avaliação daquilo que conquistamos".

Questionado sobre o trabalho exigido de Morgan Gibbs-White e Palmer para manterem suas vagas, Tuchel apontou: "Podemos ver o momento de prontidão pelo qual Morgan está passando e seu desempenho decisivo com o Nottingham Forest. A convocação é uma coisa, e apresentar o desempenho em campo é outra; por isso, Cole precisa mostrar seus números fortes para justificar sua presença e garantir sua camisa de titular".

E sobre a natureza da revisão e da execução administrativa junto à Federação Inglesa após a Copa do Mundo, Tuchel disse rindo: "Eles me repreenderam por causa das substituições que fiz. Estou apenas brincando! Senti total apoio da diretoria durante todo o torneio, e mesmo antes da partida contra o México eles me garantiram sua confiança total. Eu não tinha a menor dúvida de que continuaríamos juntos, e a reflexão constante é essencial para desenvolver as experiências".

Sobre os sentimentos mistos que o acompanham após a eliminação da Copa do Mundo, Tuchel admitiu: "Ainda estou trabalhando para transmitir a mensagem adequada antes do confronto com a Espanha, porque meus sentimentos ainda são mistos; criamos uma grande crença na torcida de que iríamos longe, o que tornou a amargura da eliminação ainda maior. Mas, entre os pontos positivos, construímos um espírito de família e uma mentalidade de não desistir".