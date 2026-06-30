O comentarista argelino Hafiz Daraji comentou a classificação da seleção marroquina para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a vitória sobre a seleção holandesa nos pênaltis por 3 a 2, após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, na partida disputada no Estádio de Monterrey, no México, válida pela fase de 32 do torneio.

A seleção holandesa abriu o placar aos 72 minutos com Cody Gakpo, craque do Liverpool, mas a seleção marroquina não desistiu, e Issa Diop conseguiu empatar no primeiro minuto do tempo de acréscimo do segundo tempo (90+1), levando a partida para a prorrogação, sendo decidida nos pênaltis, que sorriram para os Leões do Atlante.

Em sua conta na plataforma “X”, Draji escreveu: “Uma classificação merecida da seleção marroquina para as oitavas de final da Copa do Mundo, e um choque holandês que veio poucas horas após o choque alemão no mesmo dia”.

E acrescentou: “Mais uma vez, o futebol confirma que não leva em conta nomes nem o histórico das seleções, mas recompensa quem luta e merece em campo... Parabéns à seleção marroquina e à sua torcida por chegarem às oitavas de final com mérito”.

Com essa vitória, a seleção marroquina segue sua trajetória no torneio, preparando-se para enfrentar a seleção canadense nas oitavas de final, depois que esta última garantiu sua vaga nesta fase ao derrotar a seleção sul-africana por 1 a 0.