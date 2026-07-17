Mensagem contundente de De la Fuente sobre a decisão final entre Espanha e Argentina

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, uma mensagem de advertência direta ao árbitro esloveno Slavko Vinčić, escolhido pela FIFA para apitar a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, marcada para a noite de domingo, exigindo que ele não seja tolerante com quaisquer infrações que possam ultrapassar os limites do regulamento do esporte.

As declarações do experiente técnico espanhol foram feitas em entrevista ao jornal catalão “Sport”, onde foi questionado sobre as acusações dirigidas aos jogadores da seleção argentina de praticarem violência sem receberem as punições adequadas ao longo de sua trajetória no torneio — circunstâncias semelhantes às que a própria Espanha enfrentou em sua última partida da fase de grupos contra o Uruguai.

De la Fuente afirmou com tom firme: “Há muito a ser dito sobre a arbitragem, mas o fundamental é que o árbitro não deve ser tolerante de forma alguma e não deve permitir qualquer ultrapassagem dos limites legais previstos nas regras do jogo”.

O técnico espanhol acrescentou, em declarações precisas que refletem sua preocupação com a natureza da partida que se aproxima: “Tenho total confiança nos árbitros e em sua imparcialidade, mas, ao mesmo tempo, também tenho total confiança em nosso profundo conhecimento das regras do jogo e na maneira como nos preparamos para esta partida decisiva. Não nos sentimos à vontade com alguns cenários que possam sair do contexto natural do futebol, e precisamos urgentemente de um ambiente adequado para praticar o futebol da maneira correta”.

De la Fuente continuou, explicando sua filosofia para lidar com a partida: “Somos totalmente fiéis às nossas ideias táticas e aos nossos princípios de jogo, e não gostamos de forma alguma de entrar no ciclo de provocações ou disputas secundárias que possam nos afastar do nosso foco principal”.

O técnico espanhol acrescentou, com cautela diplomática: “Não quero dizer com isso que a seleção argentina vá nos provocar de propósito ou nos tirar do nosso ritmo; eles certamente jogarão um futebol bonito e organizado, mas o mais importante para nós é nos concentrarmos apenas em nós mesmos e trabalharmos para impor nosso próprio estilo e nossa identidade futebolística à partida, pois, se nos afastarmos de nossas ideias fundamentais e da estratégia traçada previamente, inevitavelmente sofreremos e pagaremos um preço alto”.