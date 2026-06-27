Mensagem contundente de Al-Jaber após o choque da Copa do Mundo: “Não se deixem levar pela raiva”

Sami Al-Jaber, lenda do futebol saudita, pediu que se lide com serenidade com o fracasso da seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, afirmando que reações emocionais não contribuirão para resolver os problemas que surgiram durante o torneio; pelo contrário, a próxima fase exige uma avaliação abrangente e um plano claro para reconstruir a “Selecção Verde”.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após somar apenas um ponto em três partidas — um empate com o Uruguai, uma derrota para a Espanha e um empate sem gols contra Cabo Verde —, ficando em quarto e último lugar no grupo.

Al-Jaber afirmou em declarações à imprensa: “As decisões tomadas no calor do momento são sempre erradas; é preciso, antes de tudo, manter a calma, depois trabalhar para corrigir os erros e começar a construir uma seleção saudita forte com bases claras, longe de reações emocionais ou soluções provisórias”.

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Ele acrescentou que a mensagem mais importante após qualquer fracasso é realizar uma avaliação objetiva das causas que levaram a esse resultado, depois responsabilizar os culpados e traçar um plano de longo prazo que garanta o retorno da seleção à competição de forma mais eficaz.

Al-Jaber abordou o desempenho técnico da seleção durante o confronto contra Cabo Verde, afirmando que o adversário foi a equipe mais perigosa ao longo da partida e criou mais chances do que a “Verdes”, enquanto a seleção saudita careceu de soluções ofensivas e da capacidade de criar oportunidades ou ameaçar de forma concreta o gol adversário.

Ele destacou que a falta de eficácia ofensiva foi uma das principais causas da eliminação precoce, diante da incapacidade dos jogadores de transformar a posse de bola limitada em chances concretas, além das dificuldades da equipe na construção de jogadas e na articulação entre as linhas.

Al-Jaber concluiu sua intervenção enfatizando que a fase atual deve ser o início de um processo de reforma genuíno, que não se limite apenas à troca de nomes, mas que inclua o aprimoramento do trabalho técnico e administrativo, bem como a formação de uma geração capaz de competir nas próximas competições.

Ele afirmou que a seleção saudita possui os elementos necessários para retornar mais forte, mas isso só será possível por meio de um planejamento adequado e do aprendizado com as lições do fracasso na Copa do Mundo, em vez de tomar decisões precipitadas sob a pressão da indignação da torcida.