Mensagem contundente ao Marrocos... Presidente da Federação Espanhola se irrita com a final da Copa do Mundo de 2030

Rafael Lozano, presidente da Federação Espanhola de Futebol, reacendeu a polêmica sobre qual país sediará a final da Copa do Mundo de 2030, após enviar uma mensagem contundente ao Marrocos, afirmando que é a Espanha quem lidera a organização desta edição histórica do torneio e rejeitando qualquer questionamento sobre esse papel.

Marrocos, Espanha e Portugal sediarão conjuntamente a Copa do Mundo de 2030, mas a disputa pela sede da final ainda está em aberto, já que a Espanha insiste em realizar a final no Estádio Santiago Bernabéu, enquanto o Marrocos busca sediar a partida no novo Estádio Hassan II, na cidade de Casablanca.

Em declarações divulgadas pelo jornal português “A Bola”, Lozan expressou seu descontentamento com as reportagens que falavam sobre o aumento das chances do Marrocos sediar a final, dizendo: “Às vezes fico irritado quando vejo que a Espanha lidera esta Copa do Mundo, a Copa do Centenário, e depois surgem dúvidas sobre isso. Não deveria haver qualquer questionamento sobre o papel da Espanha”.

E acrescentou: “Não é bom que a candidatura conjunta seja enfraquecida por causa de discussões sobre assuntos como esse”, em referência à polêmica em torno do estádio que sediará a final.

O presidente da Federação Espanhola também demonstrou seu descontentamento com o momento em que surgiram as notícias relacionadas à candidatura marroquina, observando que elas apareceram no mesmo dia em que as seleções da Espanha e do Marrocos disputavam partidas nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o que, em sua opinião, reacendeu a disputa midiática em torno da final do torneio.

Apesar do acirramento da polêmica, Lozan reafirmou sua confiança na posição de seu país, enfatizando que a Espanha detém o papel de liderança no projeto conjunto, e afirmou em tom firme: “Já afirmei isso antes: a Espanha lidera esta Copa do Mundo.”

As declarações do presidente da Federação Espanhola surgem em um momento em que aumentam as especulações sobre qual estádio sediará a final da Copa do Mundo de 2030, já que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) ainda não decidiu sobre o assunto, apesar da competição continuar entre o Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e o futuro Estádio Hassan II, em Casablanca.

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