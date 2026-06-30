O técnico da seleção da Costa do Marfim, Émers Fai, demonstrou grande equilíbrio em sua primeira reação após a amarga derrota de sua equipe para a Noruega por 1 a 2 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na noite desta terça-feira.

Em declarações à rede “BeIN Sports”, divulgadas pelo site “Foot Mercato”, Faye afirmou que seus jogadores deram tudo de si e não pouparam nem uma gota de suor até o último suspiro. No início de sua entrevista, Faye atribuiu a culpa à falta de eficácia no ataque: “Essas são as regras do futebol; quando surgem oportunidades de marcar, é preciso aproveitá-las e transformá-las em gols. Infelizmente, sofremos aquele gol fatal nos últimos instantes da partida. Apesar disso, os jogadores deram o máximo de si e lutaram com bravura até o apito final, mas enfrentamos um adversário corajoso que se defendeu com unhas e dentes e manteve a vantagem até o último suspiro”.

O técnico marfinense destacou que jogar nos principais palcos mundiais exige concentração excepcional, explicando: “São competições de alto nível no futebol, onde os pequenos detalhes sempre fazem a diferença, e as partidas são decididas por coisas muito simples. Não devemos esquecer que esta foi a primeira participação em uma Copa do Mundo para todos os integrantes desta geração; eles evoluíram muito durante este torneio, aprenderam lições duras e importantes, e tenho certeza de que voltaremos mais fortes no futuro.”

Faye encerrou suas declarações expressando seu enorme orgulho pelo grupo, ressaltando que não culpa ninguém por essa eliminação: “Demos tudo de nós e tentamos de todas as maneiras possíveis até o último segundo da partida. A sorte não esteve do nosso lado hoje e a bola não sorriu para nós, mas não vamos parar por aqui; vamos continuar trabalhando e nos preparando para o futuro”.