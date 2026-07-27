Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, definiu a sua posição quanto ao seu futuro durante a atual janela de transferências de verão, depois de ter recusado discutir qualquer proposta que implicasse a sua saída das fileiras do "Líder", preferindo continuar no clube até indicação em contrário.

De acordo com o jornal Arriyadiyah, Al-Dawsari fechou a porta a todas as tentativas de negociação relativas à sua transferência neste verão, apesar de restar apenas um ano até ao fim do seu contrato com o Al-Hilal.

O jornal acrescentou que o capitão do Al-Hilal aguarda a entrada no período livre em janeiro próximo, altura em que começará a estudar as propostas que lhe forem apresentadas, antes de tomar a decisão final que melhor se adeque às suas circunstâncias nesse momento.

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A posição de Al-Dawsari surge num momento em que continua a recuperar da lesão que o afastou do período de preparação do Al-Hilal para a nova temporada, mantendo-se totalmente concentrado no regresso aos relvados e na recuperação da sua condição física.

Na temporada passada, a estrela de 34 anos participou em 35 jogos nas diversas competições, num total de 2447 minutos, durante os quais marcou 10 golos e forneceu 10 assistências, segundo dados do site "Transfermarkt".

Salem Al-Dawsari é uma das maiores lendas do Al-Hilal na era moderna, tendo disputado 484 jogos com a camisola do clube, nos quais marcou 141 golos e fez 106 assistências, continuando a inscrever o seu nome entre os jogadores mais influentes da história do clube.