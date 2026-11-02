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Anthony Gordon começou bem no Barcelona após sua transferência de grande repercussão da Premier League, mas o ponta fez uma afirmação surpreendente sobre o peso das expectativas na Espanha. Apesar da cobrança incessante por títulos no Spotify Camp Nou, o jogador da seleção inglesa afirma que se sentia muito mais pressionado quando estava na metade inferior da tabela.

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A vida sob os holofotes no Camp Nou

O atacante de 25 anos conquistou rapidamente a torcida na Catalunha, com três gols e cinco assistências em suas primeiras 13 partidas pelo Barcelona. Seu impacto foi tão grande que os torcedores locais já o acolheram como um dos seus, chegando a exibir uma faixa que chama o ex-jogador do Newcastle de “catalão”. Ao falar sobre sua adaptação à La Liga, Gordon afirma que seu desempenho atual é apenas o começo e espera melhorar à medida que se integra ao esquema tático de Hansi Flick.

“Comecei bem, mas, como já disse várias vezes, posso fazer muito mais”, afirmou Gordon. “Vai levar algum tempo até que eu realmente evolua e me sinta à vontade. Quando isso acontecer, vocês verão minha melhor versão, que ainda não viram. Todos me receberam muito bem. Todos foram muito gentis. Temos uma ótima cultura aqui, muito acolhedora e animada, porque todos são muito jovens. Então é ótimo fazer parte disso”, disse ele em entrevista coletiva antes do confronto do Barcelona com o Aston Villa pela Champions League.

O peso das expectativas

O caminho de Gordon até o topo do futebol europeu foi pouco convencional: passou por uma árdua luta contra o rebaixamento em Goodison Park antes de conseguir a classificação para uma competição europeia em St James' Park. Embora muitos suponham que defender um dos maiores clubes do mundo traga uma pressão incomparável, o ponta argumenta que o medo do rebaixamento é muito mais desgastante. Ele acredita que o ambiente no Barcelona lhe dá liberdade para buscar suas maiores ambições, sem o temor sufocante do fracasso associado à luta contra o rebaixamento.

“Gostei muito dos três [clubes], porque cada um oferece coisas diferentes que ajudam você a crescer como pessoa”, explicou o ponta. “Acho que disputar todos os títulos em todas as frentes é, sem dúvida, o mais prazeroso. Acho que as pessoas pensam que há mais pressão, mas, na verdade, há menos pressão do que lutar contra o rebaixamento e tentar subir na tabela para chegar à Champions League. Quero ganhar todos os títulos. Quero ser o melhor. Este clube me permite fazer isso.”

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A adaptação ao estilo do Barcelona

Integrar um meio-campo e um ataque que contam com nomes como Rodri, Pedri e Lamine Yamal exige muita inteligência tática. Gordon admitiu que ainda está aprendendo as movimentações e preferências de seus novos companheiros, observando que ajusta suas corridas de acordo com quem está com a bola.

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Antes de voltar a enfrentar um adversário da Premier League na Champions League, o ponta também apontou aspectos em que precisa evoluir para se tornar uma ameaça de primeira linha. “Acho que posso fazer isso mais vezes, talvez ser um pouco mais egoísta às vezes. Acho que às vezes passo a bola demais. Sem dúvida, deveria marcar mais gols, mas, como eu disse, a realidade é que gols ganham jogos, e estou aqui para conquistar títulos”, afirmou Gordon. Agora, ele volta sua atenção para um confronto decisivo contra o Aston Villa, equipe que conhece bem de seus tempos na Inglaterra.