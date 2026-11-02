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Anthony Gordon começou bem no Barcelona após sua transferência de grande repercussão da Premier League, mas o ponta fez uma afirmação surpreendente sobre o peso das expectativas na Espanha. Apesar da cobrança incessante por títulos no Spotify Camp Nou, o jogador da seleção inglesa afirma que se sentia muito mais pressionado quando estava na metade inferior da tabela.

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A vida sob os holofotes no Camp Nou

O atacante de 25 anos conquistou rapidamente os torcedores na Catalunha, com três gols e cinco assistências em suas primeiras 13 partidas pelo Barcelona. Seu impacto foi tão grande que os torcedores locais já o acolheram como um dos seus e chegaram a exibir uma faixa que chama o ex-jogador do Newcastle de “catalão”. Ao falar sobre sua adaptação à La Liga, Gordon sugere que seu desempenho atual é apenas o começo e espera melhorar à medida que se integre mais ao esquema tático de Hansi Flick.

“Comecei bem, mas, como já disse várias vezes, posso fazer muito mais”, afirmou Gordon. “Vai levar algum tempo até que eu realmente evolua e me sinta adaptado. Quando isso acontecer, vocês verão minha melhor versão, que ainda não viram. Todos me fizeram sentir muito bem-vindo. Todos foram muito gentis. Temos uma ótima cultura aqui, muito acolhedora, muito animada, porque todos são muito jovens. Então é ótimo fazer parte disso”, disse ele durante uma coletiva de imprensa antes do confronto do Barcelona com o Aston Villa pela Champions League.

O peso das expectativas em comparação

A trajetória de Gordon até o topo do futebol europeu foi pouco convencional: passou por uma dura luta contra o rebaixamento no Goodison Park e, depois, por uma campanha bem-sucedida em busca de uma vaga em competições europeias no St James' Park. Embora muitos suponham que defender um dos maiores clubes do mundo traga uma pressão incomparável, o ponta afirma que o medo do rebaixamento é muito mais desgastante. Ele acredita que o ambiente no Barcelona lhe dá liberdade para perseguir suas maiores ambições sem o temor sufocante do fracasso associado à luta contra a queda.

“Gostei muito dos três [clubes], porque cada um oferece coisas diferentes que ajudam você como pessoa e a evoluir”, explicou o ponta. “Acho que disputar todos os títulos em todas as frentes é, sem dúvida, o mais prazeroso. Acho que as pessoas pensam que há mais pressão, mas, na verdade, há menos pressão do que lutar contra o rebaixamento e tentar subir na tabela para chegar à Champions League. Quero conquistar todos os títulos. Quero ser o melhor. Este clube me permite fazer isso.”

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A adaptação ao estilo do Barcelona

Passar a atuar em um meio-campo e um ataque que contam com nomes como Rodri, Pedri e Lamine Yamal exige grande inteligência tática. Gordon admitiu que ainda está aprendendo os movimentos e as preferências de seus novos companheiros, observando que ajusta suas movimentações de acordo com o jogador que está com a bola.

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Antes de voltar a enfrentar um adversário da Premier League na Champions League, o ponta também identificou aspectos em que precisa evoluir para se tornar uma ameaça de alto nível. “Acho que posso fazer isso mais vezes, talvez possa ser um pouco mais egoísta às vezes. Acho que às vezes passo a bola demais. Com certeza deveria marcar mais gols, mas, como eu disse, a realidade é que os gols vencem jogos, e estou aqui para conquistar títulos”, afirmou Gordon. Agora, seu foco se volta para um confronto decisivo contra o Aston Villa, equipe que ele conhece bem dos tempos em que jogou na Inglaterra.