"Menos do que em todos os esportes americanos"... Infantino responde às críticas sobre os preços dos ingressos da Copa do Mundo

O presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, afirmou que a procura por ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 superou todas as expectativas, ao mesmo tempo em que se defendeu das críticas severas recebidas devido ao aumento dos preços dos ingressos.

Infantino disse, em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, poucas horas antes da abertura da Copa do Mundo de 2026, que a equipe da FIFA está fazendo um trabalho “excelente”, acrescentando: “Se às vezes ocorre algum erro, a culpa é minha. Enfrentamos desafios que não gostaríamos de enfrentar, mas, quando eles ocorrem, lidamos com eles; às vezes os resolvemos e, às vezes, tentamos obter o melhor resultado possível.”

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O presidente da FIFA revelou que mais de 6 milhões de ingressos já foram vendidos até o momento para os jogos do torneio, indicando que a demanda é “sem precedentes”, explicando: “Temos uma demanda que nunca aconteceu antes, não de forma simples, mas dez vezes maior ou mais, o que é excepcional”.

Ele acrescentou que há ingressos disponíveis continuamente, explicando que isso é necessário devido à reserva de alguns assentos para as seleções classificadas para as fases eliminatórias.

Infantino abordou os preços dos ingressos, confirmando que o preço de entrada começa em US$ 60, descrevendo-o como “o mais baixo entre todos os esportes americanos”, enquanto o preço médio é inferior a US$ 500, o que também é “inferior à média dos preços dos grandes esportes americanos”.

Ele observou que a Federação gera receitas enormes que são reinvestidas no desenvolvimento do futebol mundial, dizendo: “Quem investe no Sudão do Sul? Ninguém... Nós fazemos isso”.

Ele também elogiou o trabalho coletivo da FIFA, afirmando que a gestão do campeonato visa alcançar um equilíbrio entre as receitas e a oportunidade de acesso para os torcedores em todo o mundo.