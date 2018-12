Menos de um ano depois, Robinho é anunciado por nova equipe na Turquia

Ex-Atlético deixa o Sivasspor para se juntar ao Basaksehir, líder do campeonato nacional

Nem um ano após deixar o Atlético-MG para atuar na Turquia, Robinho já está de time novo - mesmo sem deixar as fronteiras do país. O atacante foi anunciado nesta quinta-feira (27) como reforço do Istambul Basaksehir, atual líder do Campeonato Turco, onde é o terceiro maior artilheiro com oito gols marcados.

Sem dar maiores detalhes sobre a negociação, o time da capital confirmou o reforço do brasileiro, que completa 35 anos de idade no próximo mês. Foram 30 jogos disputados pelo Sivasspor, onde balançou as redes doze vezes ao longo desse um ano.

"Nosso clube chegou a um acordo com o Sivasspor Club para a transferência de Robson de Souza (Robinho), em um negócio bom para ambos os clubes", disse o Basaksehir em suas redes oficiais.

Com contrato válido até a metade de 2019, Robinho poderia deixar o clube sem custos para a temporada que vem, mas muda de ares com uma boa chance de conquistar o título: o Basaksehir lidera com 35 pontos, seis de vantagem sobre o vice Trabzonspor, após a primeira metade da Super Liga Turca. O torneio recomeça apenas na terceira semana de janeiro.

Com 16 anos de carreira, o atacante chega a seu oitavo clube na carreira, após passagens pelo Santos, que o revelou, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guanzhou Evergrande, Atlético-MG e Sivasspor.