Menos de 24 horas depois: namorada de Vinícius aparece com outro homem após a separação!

Em um desdobramento chamativo após anunciar sua separação de Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, a brasileira Virginia Fonseca apareceu ao lado de seu ex-marido, o cantor Zé Felipe, em uma praia da cidade norte-americana de Miami, apenas um dia depois de revelar o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol.

Usuários das redes sociais compartilharam um vídeo, publicado por uma das amigas de Virginia, no qual ela aparece acompanhada de Zé Felipe em um passeio pela praia, uma aparição que despertou grande interesse por conta do momento em que ocorreu, poucas horas depois do anúncio de sua separação do astro brasileiro.

O encontro aconteceu durante a estadia de Virginia nos Estados Unidos com seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, em uma visita que tinha como objetivo encontrar o pai deles, Zé Felipe, que por sua vez está em Miami trabalhando em uma série de novos projetos musicais.

A aparição da dupla novamente juntos voltou a colocar os holofotes sobre a vida pessoal de Virginia, especialmente porque seu relacionamento amoroso com Vinícius começou nos últimos meses, antes de terminar mais uma vez, o que transformou seu encontro com o ex-marido em centro das atenções dos seguidores.

Sobre a separação do jogador do Real Madrid, a porta-voz de Virginia confirmou o fim da relação de forma consensual, negando a existência de desentendimentos ou brigas entre as partes e indicando que ambos concordaram em não seguir juntos.

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Esta não foi a primeira vez que a dupla passou por uma crise no relacionamento: Virginia já havia se separado de Vinícius em maio passado, antes de retomarem a relação em julho e aparecerem juntos em eventos públicos, entre eles o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, com a relação voltando a ganhar destaque agora com o anúncio da separação mais recente.