Menos de 24 horas após sua saída... o Benfica anuncia oficialmente o sucessor de Mourinho

O clube português Benfica anunciou oficialmente a contratação do técnico Marco Silva para assumir o comando da equipe técnica, sucedendo José Mourinho, que se transferiu para o Real Madrid, com um contrato válido até o verão de 2028, em uma ação rápida que levou apenas 24 horas após o anúncio oficial da saída do “treinador excepcional”.

O clube confirmou, em comunicado oficial, que Silva, que não renovou seu contrato com o Fulham inglês, assinou seu novo contrato em uma cerimônia oficial com a presença do presidente do clube, Rui Costa, que deu as boas-vindas ao novo treinador dizendo: “Sejam bem-vindos. O sucesso de vocês é o sucesso de todos os torcedores do Benfica. Começamos aqui um belo capítulo na história do clube. Esperamos que o museu ganhe mais troféus no próximo ano.”

Silva, de 47 anos, revelou que foi a primeira escolha do presidente do Benfica desde o início, dizendo: “Na minha primeira conversa com o presidente, ele me perguntou diretamente se eu gostaria de treinar o Benfica e se estava pronto para voltar a Portugal. Quando isso acontece, significa que eu era a primeira escolha dele. Isso é o mais importante para mim”.

O técnico português acrescentou, ignorando seu passado no Sporting de Lisboa, o tradicional rival do Benfica, onde treinou na temporada 2014-2015: “Não me importo com o passado, nem perco tempo pensando nele. O convite foi claro, assim como minha resposta”.

Embora vários nomes de treinadores tenham sido associados à sucessão de Mourinho desde que os sinais de sua saída começaram a ficar claros, Rui Costa decidiu rapidamente a favor de Silva, que obteve um sucesso notável com o Fulham durante as cinco temporadas que passou à frente da equipe técnica no Craven Cottage.

Silva levou o Fulham de volta à Premier League em 2022 e conseguiu manter a equipe na primeira divisão, o que o tornou um dos treinadores mais cobiçados da Inglaterra, antes de anunciar, em sua última coletiva de imprensa como técnico dos Cottagers, que havia chegado a hora de se afastar.

O técnico português retorna agora à sua terra natal para assumir uma missão difícil, já que o Benfica foi rebaixado para as eliminatórias da Liga Europa após a vitória do Torres (segunda divisão) sobre o Sporting de Lisboa na final da Taça de Portugal, apesar de as Águias terem terminado a Primeira Liga sem nenhuma derrota.

Silva confirmou sua determinação em trazer de volta a glória ao Benfica, que não conquista o título do campeonato há três temporadas, afirmando: “É uma grande responsabilidade estar neste cargo. Todos neste clube devem pensar em conquistar títulos, em sua posição e grandeza. O objetivo é claro: queremos uma identidade dominante e uma equipe capaz de unir a força da enorme torcida ao time.”