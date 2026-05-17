Menos concorrência para Joshua Zirkzee: atacante deixa o Manchester United por 50 milhões de euros

Rasmus Højlund deixa o Manchester United de forma definitiva. Com a vitória do Napoli por 3 a 0 sobre o Pisa, o clube italiano garantiu sua vaga na Liga dos Campeões, o que ativou automaticamente a opção de compra prevista em seu contrato de empréstimo.

O Napoli contratou o atacante dinamarquês por seis milhões de euros nesta temporada, e essa acabou sendo uma jogada de sucesso. Na Série A, Højlund recuperou a forma, com 11 gols e 6 assistências em 32 partidas.

O contrato de empréstimo incluía uma opção de compra obrigatória de 44 milhões de euros, que entraria em vigor caso o clube se classificasse para a Liga dos Campeões. Graças à vitória sobre o Pisa, essa condição foi cumprida.

Além disso, o próprio Højlund deu uma contribuição importante naquela partida, com um gol e uma assistência. Com isso, ele não voltará mais ao Manchester United.

Para Joshua Zirkzee, isso significa que ele terá, pelo menos, um concorrente a menos. No entanto, ainda não se sabe se o jogador da seleção holandesa terá um papel significativo no Old Trafford a longo prazo.