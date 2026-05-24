Menno Geelen aparece diante das câmeras da ESPN pouco antes do jogo entre Ajax e FC Utrecht: "Desculpem a minha linguagem, mas..."

O Ajax enfrenta o FC Utrecht neste domingo à tarde, numa última tentativa de garantir uma vaga nas competições europeias. O vencedor desse confronto se classifica para as eliminatórias da Conference League. Mas, como ressalta o diretor-geral Menno Geelen, isso não passa de um paliativo.

“Independentemente do resultado desta tarde, esta é simplesmente uma temporada de merda”, disse Geelen diante das câmeras da ESPN. “Desculpem a minha linguagem. Mas acho que isso vale para todos no Ajax e, certamente, para os torcedores que nos apoiaram de forma incrível durante toda a temporada.”

“É claro que preferíamos mil vezes ter jogado na ArenA e é realmente uma pena não podermos jogar lá”, continua o diretor-geral. No entanto, ele também vê um ponto positivo.

“No futebol, muitas vezes há ódio e inveja, mas vi esta semana que há muita disposição para ajudar uns aos outros”, diz Geelen.

“Quando olho para as autoridades daqui, mas certamente também para o povo de Volendam: eles nos receberam com tanta hospitalidade, e certamente após a decepção de ontem (o rebaixamento do FC Volendam, red.), tenho muito respeito por isso.”

O fato de o Ajax ter que se deslocar para Volendam se deve à série de shows de Harry Styles na Johan Cruijff ArenA. “São acordos que foram feitos no passado”, explica Geelen.

“Estamos muito chateados com isso. Mas, acima de tudo, precisamos garantir que não terminemos em quinto lugar e que o Ajax nunca mais precise disputar os play-offs”, afirma o dirigente do clube de Amsterdã. “É aí que está o verdadeiro erro.”