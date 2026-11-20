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Jamal Musiala deve voltar ao elenco do Bayern de Munique para o duelo de sexta-feira contra o 1. FC Koln, pela Bundesliga, após dois meses afastado. Em meio ao intenso escrutínio dos dirigentes sobre sua condição física e seu contrato milionário, o técnico Vincent Kompany elogiou enfaticamente a resiliência do meia.

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Musiala está pronto para voltar ao elenco após longa espera

Jamal Musiala está perto de voltar à lista de relacionados do Bayern de Munique para o duelo de sexta-feira contra o 1. FC Koln, pela Bundesliga, após quase dois meses sem jogar. O técnico Vincent Kompany confirmou na quinta-feira que o jogador da seleção alemã se recuperou de uma ruptura de fibras musculares na coxa sofrida durante o aquecimento com a seleção, no fim de setembro.

"A forma como Jamal luta e o que ele está mostrando agora são impressionantes. Espero que todos vocês possam ver mais disso nos próximos meses e que ele consiga demonstrar isso em campo", disse Kompany. "Ele está mostrando uma mentalidade incrível e muita vontade. Provavelmente estará entre os relacionados amanhã."

Firme diante dos questionamentos da diretoria

O retorno de Musiala ocorre em um período conturbado fora de campo. O presidente de honra Uli Hoeness questionou recentemente se o jogador de 23 anos pode justificar seu salário anual de € 25 milhões, segundo relatos, após sucessivos problemas de saúde. Musiala também sofreu crises neurológicas de ausência durante a pré-temporada, em agosto, e disputou apenas quatro partidas até agora na temporada 2026-27.

Kompany, porém, acredita que seu destaque sairá fortalecido da situação e apontou o vencedor da Bola de Ouro Harry Kane como prova do que os jogadores podem alcançar em Munique. "Quando jogadores como ele passam por uma fase difícil, podem tirar forças disso, tanto mental quanto fisicamente", afirmou Kompany. "Quando cheguei, ele era um 'menino de ouro'. Ver como está lidando com toda a situação agora é algo especial. Espero que, daqui a seis meses, a história seja completamente diferente."

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Boas notícias sobre Luis Diaz e Alphonso Davies

Além da iminente volta de Musiala, Kompany trouxe notícias animadoras sobre a condição física do ponta Luis Diaz e do lateral Alphonso Davies. Embora o jogo de sexta-feira contra o Koln ainda chegue um pouco cedo para Diaz, o jogador da seleção colombiana está perto de ficar plenamente à disposição.

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"Lucho está muito bem. Teve uma boa semana. Amanhã ainda é um pouco cedo para ele, mas poderemos colocá-lo de volta em campo nos próximos sete dias", revelou Kompany, antes de dar uma breve atualização sobre Davies: "Phonzy vai ficar bem; não posso dizer mais do que isso no momento."

Reforços chegam para sequência decisiva antes da pausa de inverno

Ter jogadores importantes de volta aos treinos é um reforço oportuno para Kompany, que também acaba de retornar após seu próprio afastamento médico de quatro semanas. Com o Bayern na liderança da Bundesliga e como único time invicto entre as cinco principais ligas da Europa, a criatividade de Musiala será fundamental nos oito jogos antes da pausa de inverno.