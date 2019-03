Menino atleticano encontra Alerrandro e ganha camisa após choro em estádio

Gabriel Gonzaga teve presente tirado de suas mãos depois do clássico entre Atlético-MG e América-MG

As imagens revoltaram torcedores pelo todo no último domingo, mas a história teve um final feliz. O garoto Gabriel Gonzaga, que viu a camisa que ganhou do atacante Alerrandro ser tirada de suas mãos bruscamente, se encontrou com o atacante do nesta segunda-feira (18) e foi recompensado pela situação agressiva.

O torcedor atleticano de 10 anos observou de perto a vitória por 3 a 2 de sua equipe do coração sobre o , pelo . Ao fim do jogo no Mineirão, Alerrandro jogou sua camisa em direção ao menino, mas a peça foi puxada violentamente das mãos do garoto por outros torcedores. A gravação da cena viralizou, já que Gabriel chorou e machucou o braço direito na confusão.

Já no domingo, o Atlético-MG publicou no Twitter mensagem pedindo ajuda da torcida para encontrar o jovem garoto.

Nesta segunda, o já identificado Gabriel se encontrou com Alerrandro nos estúdios da Globo de Minas Gerais e ganhou uma camisa das mãos do jogador. Ele ainda foi convidado a acompanhar o treino desta tarde da equipe alvinegra.

"Agradeço a todos que ajudaram a encontrar o Gabriel. Isso não tem preço, a alegria de uma criança. Fico feliz, um dia era eu, agora posso dar essa alegria", disse Alerrandro, autor de dois gols no clássico de domingo. Gabriel mais uma vez chorou, mas desta vez de alegria.