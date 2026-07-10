Mendy critica após a eliminação da Copa do Mundo: o Senegal merece uma federação melhor

Edward Mendy, goleiro da seleção do Senegal, dirigiu críticas contundentes à Federação Senegalesa de Futebol, exigindo uma revisão abrangente após a eliminação dos “Leões da Teranga” da Copa do Mundo de 2026.

O goleiro do Al-Ahli, da Arábia Saudita, afirmou que a seleção senegalesa desperdiçou uma oportunidade que a teria levado a ir além da fase em que chegou.

Mendy, que ficou de fora das duas últimas partidas do Senegal devido a uma lesão, publicou uma longa mensagem em sua conta oficial no Instagram, na qual afirmou que o que aconteceu no torneio representa um “fracasso” que exige uma reflexão séria de todas as partes, e não apenas revisões superficiais.

“Essa eliminação representa um fracasso”

O goleiro do Al-Ahli, da Arábia Saudita, iniciou sua mensagem reconhecendo que a seleção não alcançou o que era capaz de alcançar.

Ele disse: “Essa eliminação representa um fracasso. Tínhamos o potencial para chegar longe no torneio, mas não conseguimos alcançar esse objetivo”.

Ele acrescentou que fez tudo o que estava ao seu alcance para recuperar-se a tempo dos últimos jogos após a lesão, mas seus esforços não foram suficientes, dizendo: “Fiz tudo o que pude para me recuperar da lesão e voltar a tempo de ajudar a equipe até o último momento, mas isso não foi suficiente”.

Um apelo a uma reflexão sincera

Mendy enfatizou que a participação em um torneio do porte da Copa do Mundo exige uma análise séria de tudo o que aconteceu dentro da seleção, apelando para que os erros sejam enfrentados com coragem.

Ele disse: “Agora, precisamos ter coragem para encarar a verdade como ela é. A participação em um torneio dessa magnitude exige uma revisão abrangente e profunda, não uma revisão superficial, mas um trabalho sincero e rigoroso para avaliar tudo o que fizemos; o que nos ajudou a avançar e, mais importante, o que nos impediu de alcançar nosso objetivo”.

Ele enfatizou que reconhecer os erros é o único caminho para o desenvolvimento, observando que “as verdades difíceis de aceitar são, muitas vezes, as que mais nos impulsionam em direção ao desenvolvimento”.

Leia também:

Mané anuncia aposentadoria da seleção... e dá indícios de seu novo papel com o Senegal

Mensagem direta à Federação Senegalesa

Mendy pediu que se eleve o nível de profissionalismo no sistema futebolístico do Senegal, considerando que chegar ao topo exige decisões mais ousadas.

Ele disse: “Se quisermos chegar aos níveis mais altos, precisamos ter a ousadia de fazer as perguntas certas, tomar as decisões adequadas e elevar o nível de nossos padrões e ambições”.

Ele concluiu sua mensagem com uma crítica indireta à Federação Senegalesa de Futebol, afirmando que a torcida merece um sistema capaz de aprender com os fracassos.

Ele explicou: “O Senegal merece uma seleção e uma federação capazes de transformar os fracassos em lições e as lições em vitórias. Cabe a nós estar à altura dessa responsabilidade”.

A seleção senegalesa havia sido eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após perder para a Bélgica por 3 a 2 na prorrogação, em partida da qual Mendy ficou de fora devido a uma lesão. Desde então, vários astros dos “Leões da Teranga” continuam a enviar mensagens críticas após o fim da trajetória da seleção no torneio.